この記事をまとめると ■車種ごとのカテゴリー区分は厳密な定義よりも時代や提唱者の主観に左右されてきた ■たとえばミニバンやSUVという名称はもともとアメリカで生まれ日本で独自に定着した ■カテゴリーの意味は変化し続けその曖昧さ自体がクルマ文化の面白さでもある

ミニバンもSUVも曖昧な存在

自動車のカテゴリーというのは非常に複雑で、さまざまな分類が存在する。そして、そのカテゴライズは個人の判断による影響も大きく、完全なルールがあるとはいえないし、すべての自動車ファンのコンセンサスが取れているとも思えない。

結論からいえば、自動車のカテゴリーわけは、いいだしっぺの主観による影響が大きいともいえる。たとえば「ミニバン」というカテゴリーが誕生した背景を知れば、いいだしっぺの主観ということが理解できる。

いまや日本での自動車マーケットにおいてはメインストリームといえるミニバン。その条件は、スライドドアと3列シートといったもの。ボディサイズの小さいシエンタ、フリードから、ノア／ヴォクシー、セレナ、ステップワゴンと少し大きなサイズのモデルもあり、さらに「ミニ」とはいい難いほど大きなアルファード／ヴェルファイアまで多くのミニバンが存在している。

ミニバンよりも小さな、2列シートしかないルーミーやソリオのことを日本では「プチバン」と呼んだりすることもある。その対義語として考えればアルヴェルは「デカバン」と呼ぶのがふさわしいと筆者は感じていたりする。しかし、ミニバンというカテゴリーの誕生を知れば、なぜ「ミニ」なのか理解できる。

よく知られているように、ミニバンというカテゴリーが生まれたのは1980年代のアメリカ市場。それ以前よりアメリカにはスライドドアの多人数乗車モデルがあったが、それらはボディが大きく「フルサイズバン」と分類されていた。

一定の年代にしか伝わらないかもしれないが、アメリカのアクション＆コメディドラマ『特攻野郎Aチーム』の面々が劇中で乗っていた黒いボディに赤いラインの入ったクルマ（GMCバンデューラ）は、典型的なフルサイズバンといえる。この手のモデルは、トラック用のタフなパワートレインを流用していることが多かった。

そして、1980年代にアメリカではダッジ・キャラバンのような乗用車ベースのスライドドア車が生まれる。こうしたモデルをフルサイズバンと区別するために生み出された新カテゴリーがミニバンである。あくまでアメリカ基準で「ミニ」ということであって、アメリカ的な主観による分類法を日本が取り入れたため、日本では大きく見えてもミニバンとするのが正解といえるのだ。

厳密な線引きが困難なカテゴリーも

主観的といえば、カテゴリーわけにおいて「スポーツ」という言葉の幅広さは、一般ユーザーの理解を難しくしている面があると感じないだろうか。

たとえば「スポーツカー」に分類するにあたり「スポーツドライビングを楽しめるクルマ」という基準で考えれば、ハッチバックボディのハイパワー4WDも立派なスポーツカーになるが、一方で「流麗なクーペボディでなければスポーツカーとは認められない」と主張するユーザーもいるだろう。どんなに高性能でもハッチバックボディであれば「ホットハッチ」と呼ぶべきだという主張もあるかもしれない。

そもそも「クーペ」というボディ形状にしても、かつては2ドアであることが必須という印象もあったが、明らかに変化している。昨今は4ドアクーペも珍しくないし、クーペSUVといったハイブリッド的ジャンルも存在している。全高が低めであればクーペと呼ぶ時代に変化しているといえる。

大枠ではスポーツカーに分類されるが、超高価で販売台数が限られるモデルになると「スーパースポーツ」と呼ばれることもあるし、ガチガチに走行性能を突き詰めていないモデルについては「スペシャルティカー」と細分化されることもある。

無責任に聞こえるかもしれないが、それぞれの自動車ファンが好きに分類すればよく、厳密性を求めるべきでないのが自動車のカテゴライズといえるのかもしれない。

それはともかく、個人的には「SUV」という名称には常に若干の違和感を覚えている。一般論としてSUVは「Sport Utility Vehicle」の略称であるが、いわゆるSUVモデルのどこにスポーツ性があるのか理解しがたい点もある。

たしかに、最近ではハイパワーなSUVもあるが、ハイパフォーマンスはSUVの条件ではないだろう。ローパワーであってもSUVにジャンルわけされるモデルは数多い。

SUVというカテゴリーが生まれたのは、こちらもアメリカ市場といわれている。SUVという言葉を最初に使ったのは「ジープ・チェロキー」というのが定説だ。機能性を重視したユーティリティビークルでは商用車的に聞こえてしまう。そこでスポーツという言葉を先頭に加えることで、アクティブなイメージを強調したのだろう。

日本でも1990年代までは、現在のSUVにあたるモデルに対して、RV（レジャービークル）やクロスカントリー4WDといったカテゴリーで分類していたが、あるころからSUVというカテゴリーが主流になっていった印象がある。

そして、SUVという言葉が当たり前に使われるようになった時代を振り返ると、クロスカントリー4WDのような走破性をもつモデルがSUVであり、乗用車のアーキテクチャーを利用したモデルは「クロスオーバーSUV」という風に細分化されていたと記憶している。辛口に表現すると、本格派がSUVであり、それっぽく見えるクルマはクロスオーバーSUVという分類がされていた。しかし、いまやFFであっても普通にSUVとカテゴリーわけするようになった。

いまでもランドクルーザーシリーズに代表されるよう走破性にこだわった本格派のSUVは存在しているが、多くのモデルが乗用車ベースとなったことで、あえてクロスオーバーとことわりを入れる必要がなくなったのかもしれない。

このように、自動車のカテゴリーわけというのはいいだしっぺの主観だけでなく、時代によっても変わってくる。だからこそ完璧なルールを作ることが難しいのだろうし、そうした概念の変化を楽しみ、トレンドの移り変わりを感じるのも、自動車趣味といえそうだ。