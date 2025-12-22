草なぎ剛「すべて魂は込めました」『終幕のロンド』クランクアップ
俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の最終回がきょう22日に放送されるの先立ち、主人公・鳥飼樹を演じた草なぎ剛とヒロイン・御厨真琴を演じた中村ゆり、2人のクランクアップコメントが到着した
【写真】青い花束を受け取る草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
第10話では、冷徹と思われた利人（要潤）の家族を思う本音や、静音（国仲涼子）が10年間胸に秘めてきた想い、彩芽（月城かなと）の真琴への恋心など、登場人物たちの胸の内が次々に明らかに。一方で、彩芽の秘書が身分を偽って集団訴訟の原告団に近づいたり、樹と真琴の関係がスキャンダルとして報じられるなど、残り1話とは思えない急展開が巻き起こった。
■草なぎ剛コメント
大変お世話になりました。すべて魂は込めました。クランクインの日、たくさんのスタッフ・関係者が僕を迎えてくれてうれしかったです。思い起こせば、僕の一番最初の連ドラは、『いいひと。』という約30年前の作品でした。『一生に一度の主役』というキャッチコピーで始まったカンテレさんとのお付き合いが、こんなに長く一緒にお仕事させてもらえるなんて…。今回は、過去のドラマの事も思い出しながらの撮影の日々でした。
カンテレさんがドラマを作り続ける限り、僕も生涯、出続けたいなと思っています。１つの目標であり、これはカンテレさんと僕の闘いでもあります（笑）。本当にお世話になって、話したいことがたくさんあるのですが、毎日こんなに暑い中、支えてくださったみなさんに本当に感謝しております。僕はふざけてばかりで…、僕の発言で、もし傷ついた方がいらっしゃったら申し訳ないなと思うのですが、悪気はないのでご容赦いただけたらと思います。今後とも引き続きよろしくお願いします！ありがとうございました！
【写真】青い花束を受け取る草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
■草なぎ剛コメント
大変お世話になりました。すべて魂は込めました。クランクインの日、たくさんのスタッフ・関係者が僕を迎えてくれてうれしかったです。思い起こせば、僕の一番最初の連ドラは、『いいひと。』という約30年前の作品でした。『一生に一度の主役』というキャッチコピーで始まったカンテレさんとのお付き合いが、こんなに長く一緒にお仕事させてもらえるなんて…。今回は、過去のドラマの事も思い出しながらの撮影の日々でした。
カンテレさんがドラマを作り続ける限り、僕も生涯、出続けたいなと思っています。１つの目標であり、これはカンテレさんと僕の闘いでもあります（笑）。本当にお世話になって、話したいことがたくさんあるのですが、毎日こんなに暑い中、支えてくださったみなさんに本当に感謝しております。僕はふざけてばかりで…、僕の発言で、もし傷ついた方がいらっしゃったら申し訳ないなと思うのですが、悪気はないのでご容赦いただけたらと思います。今後とも引き続きよろしくお願いします！ありがとうございました！