映画『WIND BREAKER』入プレ第3弾、原作者・にいさとる描き下ろし単行本掛け替えカバー配布
公開中の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の入場者プレゼント第3弾として、原作者・にいさとるによる描き下ろしイラストを使用した【単行本掛け替えカバー】が、26日より全国の上映劇場（一部劇場を除く）で数量限定配布されることが決定した。配布は無くなり次第終了となる。
【動画】映画『WIND BREAKER』商店街セットで“写真撮影対決”
今回のプレゼントは、実写映画のポスタービジュアル構図をもとに、原作者が描き下ろした特別仕様の掛け替えカバー。＜防風鈴＞と敵対組織＜獅子頭連＞の主要キャラクターが一堂に会した、“永久保存版”とも言えるビジュアルとなっている。
カバーには、水上恒司が演じる桜、木戸大聖演じる楡井、綱啓永演じる蘇枋、JUNON演じる杉下、中沢元紀演じる柊、上杉柊平演じる梅宮ら＜防風鈴＞の面々に加え、八木莉可子演じることは、＜獅子頭連＞からは山下幸輝演じる兎耳山、濱尾ノリタカ演じる十亀の姿も描かれている。映画で鮮烈な存在感を放ったキャラクターたちが集結し、作品世界の“集大成”を思わせる一枚に仕上がった。
覚悟を宿したまなざしや、感情がにじむ表情、今にも動き出しそうなポージングなど、映画で息づいたキャラクター像と呼応するような描写は、原作者自身の筆によるものならではの完成度。孤独だった桜が仲間と出会い、守ると決めた街と譲れない想い――物語の核心が凝縮されたビジュアルとなっている。
原作ファンはもちろん、実写映画で『WIND BREAKER』の世界に触れた観客にとっても見逃せない入場者特典となりそうだ。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトで確認できる。
【動画】映画『WIND BREAKER』商店街セットで“写真撮影対決”
今回のプレゼントは、実写映画のポスタービジュアル構図をもとに、原作者が描き下ろした特別仕様の掛け替えカバー。＜防風鈴＞と敵対組織＜獅子頭連＞の主要キャラクターが一堂に会した、“永久保存版”とも言えるビジュアルとなっている。
覚悟を宿したまなざしや、感情がにじむ表情、今にも動き出しそうなポージングなど、映画で息づいたキャラクター像と呼応するような描写は、原作者自身の筆によるものならではの完成度。孤独だった桜が仲間と出会い、守ると決めた街と譲れない想い――物語の核心が凝縮されたビジュアルとなっている。
原作ファンはもちろん、実写映画で『WIND BREAKER』の世界に触れた観客にとっても見逃せない入場者特典となりそうだ。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトで確認できる。