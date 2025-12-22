乃木坂46梅澤美波、ほぼノーメイクの白ランジェリー姿披露 透明感たっぷりな“双子梅ちゃん”
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、先行カット第6弾が公開された。
【写真】写真集未掲載！美脚あらわな水着カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、大人の魅力あふれる白ランジェリー姿。朝イチのホテルで撮影され、ほぼノーメイクだからこそ出せる透明感たっぷりの表情をとらえた。梅澤は「自分が2人いる！という面白いカットになったと思います。“双子梅ちゃん”だと思って楽しんでください」とコメントを寄せている。
