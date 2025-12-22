『SHOWチャンネル　大人の社会科見学スペシャル』（左から）羽鳥慎一、小峠英二、櫻井翔、吉村崇 （C）日本テレビ

　日本テレビ『SHOWチャンネル　大人の社会科見学スペシャル』が、30日午後2時〜4時に放送されることが決まった。櫻井翔が、約8ヶ月ぶりの「大人の社会科見学」で奈良を訪れる。

【写真】『ファミクラストア』嵐の新グッズ発売へ

　今回も、MCの櫻井が、羽鳥慎一・小峠英二・吉村崇のおなじみメンバーと大人の社会科見学へ。

　スタジオには、新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』から成田凌・岡山天音、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からジェシー（SixTONES）・知英、さらに、松丸亮吾、ゆうちゃみ、ヒコロヒー、エルフ・荒川の総勢8人を迎え、クイズとトークで盛り上がる。

MC：櫻井翔

ゲスト：
新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』成田凌・岡山天音、
新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』ジェシー（SixTONES）・知英
荒川（エルフ）、ヒコロヒー、松丸亮吾、ゆうちゃみ（50音順）

ロケ・スタジオ：
羽鳥慎一
小峠英二
吉村崇