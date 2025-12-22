櫻井翔『SHOWチャンネル』約8ヶ月ぶり復活 大人の社会科見学で奈良へ＆ゲスト発表【出演者一覧】
日本テレビ『SHOWチャンネル 大人の社会科見学スペシャル』が、30日午後2時〜4時に放送されることが決まった。櫻井翔が、約8ヶ月ぶりの「大人の社会科見学」で奈良を訪れる。
【写真】『ファミクラストア』嵐の新グッズ発売へ
今回も、MCの櫻井が、羽鳥慎一・小峠英二・吉村崇のおなじみメンバーと大人の社会科見学へ。
スタジオには、新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』から成田凌・岡山天音、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からジェシー（SixTONES）・知英、さらに、松丸亮吾、ゆうちゃみ、ヒコロヒー、エルフ・荒川の総勢8人を迎え、クイズとトークで盛り上がる。
MC：櫻井翔
ゲスト：
新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』成田凌・岡山天音、
新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』ジェシー（SixTONES）・知英
荒川（エルフ）、ヒコロヒー、松丸亮吾、ゆうちゃみ（50音順）
ロケ・スタジオ：
羽鳥慎一
小峠英二
吉村崇
【写真】『ファミクラストア』嵐の新グッズ発売へ
今回も、MCの櫻井が、羽鳥慎一・小峠英二・吉村崇のおなじみメンバーと大人の社会科見学へ。
スタジオには、新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』から成田凌・岡山天音、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からジェシー（SixTONES）・知英、さらに、松丸亮吾、ゆうちゃみ、ヒコロヒー、エルフ・荒川の総勢8人を迎え、クイズとトークで盛り上がる。
MC：櫻井翔
ゲスト：
新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』成田凌・岡山天音、
新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』ジェシー（SixTONES）・知英
荒川（エルフ）、ヒコロヒー、松丸亮吾、ゆうちゃみ（50音順）
ロケ・スタジオ：
羽鳥慎一
小峠英二
吉村崇