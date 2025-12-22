福山雅治×稲葉浩志「木星」ジャケットに稲葉の直筆文字 キャンペーンもスタート
福山雅治が主演を務める映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が、24日にデジタルリリースされる。そのジャケットアートワークに、稲葉浩志が手描きした“木星”の直筆文字が採用されている。
【動画】クリスマスプレゼント⋯音楽の最強バディが贈る”最強のラブソング”
同作は、福山が作曲編曲、プロデュースを手がけ、稲葉が作詞を担当したラブソング。10月、都内スタジオでのレコーディング中に曲名が「木星」に決定した際、稲葉がその場で直筆した文字を、福山の発案によりジャケットデザインへと活用。稲葉も快諾し、アートワークとして正式に採用されたという。完成したジャケットは、現在制作中のミュージックビデオと連動した世界観のもと、写真家・嶌村吉祥丸氏が撮影を担当した。
あわせて、各種配信サービスでの予約購入キャンペーン、およびダウンロードキャンペーンも実施される。予約購入キャンペーンはすでにスタートしており、「B2ポスター」や「メガジャケ」といった特典が用意されている。ダウンロードキャンペーンは12月24日から開始され、福山と稲葉の2ショットビジュアルやジャケット写真を使用した「クリアファイル」2種のほか、福山がミュージックビデオ撮影時にライカのカメラで撮影したシルエット写真を用いた「オリジナルフォトTシャツ」など、多彩な特典がラインナップされている。
映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は24日に全国ロードショー。主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」はストーリーの核心を彩る重要な楽曲として位置づけられている。デジタルリリースは24日より各配信サイトにてスタートする。
