平井堅、約5年半ぶり『Ken′s Bar』ツアー開幕 ACT1＆ACT2の構成で来場者魅了
平井堅のデビュー30周年イヤーを記念した東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar Special !! 2025 - 2026』が、20日、21日に大阪・大阪城ホールにて開幕した。
【ライブ写真】熱唱する平井堅…！『Ken's Bar』大阪城ホールの模様
『Ken's Bar』は、平井自身が“ライフワーク”と位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加え、洋楽・邦楽のカバーも披露されるスタイルが特徴だ。観客はアルコール飲料やソフトドリンクを楽しみながら音楽に耳を傾けることができ、会場全体がバーのような雰囲気に包まれる。
初回公演は1998年5月29日、東京・ONAIR Okubo PLUSで開催。それ以降、ライブハウスからアリーナ、東京ドームに至るまで、日本各地で多様な規模・形式の公演が行われてきた。『Ken's Bar』のツアー開催は、2019年の『Ken's Bar 20th Anniversary Special!! vol.4』（全国4都市6公演）以来、約5年半ぶりとなる。
今回の大阪公演では、これまでとはひと味違う演出で平井が登場。大きな拍手に迎えられ、ACT1がスタートした。シンプルな編成が歌声をより際立たせ、観客は一音も聞き逃すまいと集中。パフォーマンスごとに熱い拍手が響きわたった。
ACT2では編成が変化し、楽曲の新たな魅力が際立つ構成に。まさに1曲入魂のステージとなり、平井の唯一無二の歌声が観客を深く惹き込んだ。
本ツアーは、2026年2月23日に東京・国立代々木競技場 第一体育館でファイナルを迎える。
今年5月には横浜アリーナでアニバーサリーライブも開催されており、その模様を収めた映像商品や、オリジナルアルバム10作のアナログレコード化企画など、30周年にふさわしい関連作品も多数リリースされている。
【公演概要】
■Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar Special !! 2025 - 2026
〈2025年〉
12月20日（土） 大阪・大阪城ホール 午後5時30分開場／午後7時開演
12月21日（日） 大阪・大阪城ホール 午後4時30分開場／午後6時開演
〈2026年〉
1月11日（日） 愛知・ポートメッセなごや第1展示館 午後4時30分開場／午後6時開演
2月22日（日） 東京・国立代々木競技場 第一体育館 午後5時30分開場／午後7時開演
2月23日（月・祝） 東京・国立代々木競技場 第一体育館 午後4時30分開場／午後6時開演
