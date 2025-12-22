Travis Japan¡¢J¥ê¡¼¥°º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¼ê¤ËÉ½¾´¡¡MVP¼õ¾ÞÁª¼ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¢µÈß·´×Ìé¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤±¤ë¤È¤á¤ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ï¡¢22Æü¤È29Æü¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¤±¤ë¤È¤á¤ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡É¤ò³«ºÅ¡£¤Ê¤ª¡¢29Æü¤Ï¸á¸å11»þ10Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¯Åç¤òËþµÊ¤¹¤ëµÈß·´×Ìé¤é
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¾¡¼ê¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤òÉ½¾´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¡È¤±¤ë¤È¤á¤ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡É¡£»î¹ç¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡Ä¡Ê!?¡Ë
¡¡º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¡Ö2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£ËÜ²È¤ÎÉ½¾´¤â¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡È¤±¤ë¤È¤á¤ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤ÏµÜ¶á¡¢ÃæÂ¼¡¢ÀîÅç¡¢µÈß·¡¢¾¾ÅÄ¡¢¾¾ÁÒ¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸MC¤òÌ³¤á¤¿ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢Âç¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¹¥¤¡¦¥«¥«¥í¥Ë¡Ê·ªÃ«¡¦¤¹¤¬¤ä¡Ë¤Î9¿Í¡£¥°¥Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤±¤ë¤È¤á¤ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤¿8ÉôÌç¤Ë±è¤Ã¤Æ»î¹çÃæ¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤»Ñ¤ä¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡È¤±¤ë¤È¤á¤ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡É¡£22ÆüÊüÁ÷¤ÎÁ°È¾Àï¤Ç¤Ï4ÉôÌç¤ò¾Ò²ð¡£»×¤ï¤º¡È¤½¤ó¤ÊÆþ¤êÊý¤¢¤ë!?¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¤±¤ë¡È¤ß¤é¤¯¤ë¡ÉÉôÌç¡×¤Ç¤ÏFCÅìµþ¡¦º´Æ£·Ã°ôÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³½êÂ°¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤é¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤¤¿Í¤Ø¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤±¤ë¡È¤Ï¤Þ¤ë¡ÉÉôÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥«¥í¥Ë¡¦¤¹¤¬¤ä¤â»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ìºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ª¤Ë»Ä¤ë¥Á¥ã¥ó¥È¡Ê±þ±ç²Î¡Ë¡¢¥«¥á¥é¤âÊá¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¡¦úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡¢»î¹ç¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î3¥·¡¼¥ó¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Æ¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤±¤ë¡È¤µ¤µ¤¨¤ë¡ÉÉôÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤Íî¤Á¹þ¤à¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤òÎå¤Þ¤¹µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë ¥¨¥ê¥¢¥¹Áª¼ê¤ÎÇ®¤¤·ãÎå¤Î½Ö´Ö¤ä¡¢Áª¼ê¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀµ³Î¤ÊÈ½Äê¤ò¤À¤¹½Ö´Ö¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡29Æü¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Þ¤¹¤ë¡Ö¤±¤ë¡È¤½¤³¤«¤é¤¦¤Ä!?¡ÉÉôÌç¡×¤ä¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬½±¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¤±¤ë¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ÉÉôÌç¡×¡¢Âµ»¤Ê¤É¤ÇÌ¥¤»¤¿Áª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤Æ¤¿¡Ö¤±¤ë¡È¤¤Å¤¤¤Æ¤ë!?¡ÉÉôÌç¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¿ÍÉ¬¸«¤Î¡Ö¤±¤ë¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÉÉôÌç¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£³ÆÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÁáÀîÍ§´ðÁª¼ê¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³½êÂ°¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÀÅÀ²¦¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥ì¥ª ¥»¥¢¥éÁª¼ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¦°ËÆ£Ã£ºÈÁª¼ê¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£Travis Japan¤âÂç¶½Ê³¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
