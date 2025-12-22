³°¹ñ¿ÍµÞÁý¡ÖºßÎ±´ÉÍýÅ¬Àµ²½¤ò¡×¡¡Æþ´ÉÀ¯ºöº©ÃÌ²ñ¤¬Ë¡Áê¤ËÊó¹ð½ñ
¡¡Ë¡Áê¤Î»äÅªº©ÃÌ²ñ¡Ö½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÀ¯ºöº©ÃÌ²ñ¡×¤Ï22Æü¡¢º£¸å¤ÎÆþ´É¹ÔÀ¯¤Îºß¤êÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤òÊ¿¸ýÍÎË¡Áê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÂçÉýÁý¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤áºßÎ±´ÉÍý¤ÎÅ¬Àµ²½¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¡£¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤ÉÀìÌç¿¦¸þ¤±¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¡Öµ»½Ñ¡¦¿ÍÊ¸ÃÎ¼±¡¦¹ñºÝ¶ÈÌ³¡×¤Ç¡¢ËÜÍè¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Ã±½ãºî¶È¤Ë½¢¤¯¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼ÂÂÖÇÄ°®¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºßÎ±´ÉÍýÀ©ÅÙ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÂ³¤±¡¢Å¬»þÅ¬ÀÚ¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È¤·¤¿¡£