「週刊ヤングマガジン」で連載中の漫画「満州アヘンスクワッド」の作画を担当する漫画家の鹿子さんの訃報に、多くの漫画家やファンから悲しみの声があがっている。

「GANTZ」「いぬやしき」などの作品で知られる漫画家の奥浩哉氏は22日、X（旧ツイッター）を更新。鹿子さんの家族が死去を伝えたポストを引用し、「満州アヘンスクワッド、好きな漫画でした。鹿子先生とはDMでも挨拶させてもらいました。唯一無二の作画でした。ご冥福をお祈りします…」と悼んだ。

「忍者と極道」などの作品で知られる漫画家の近藤信輔氏は自身のXで「鹿子先生、満州アヘンスクワッドのあの土埃舞う妖しげな世界観をもっと魅せ続けて欲しかった。紛れも無く唯一無二の個性を持つ天才漫画家だったと思う。いつか一度お会いして作画技術の技を伺いたかった」と悔やみ、「ご冥福をお祈りします」と追悼した。

「モーニング・ツー」で「スノウ」を連載中の漫画家吉田優希氏は自身のXで「私も鹿子先生の作品に影響を受けた人間の一人です。とてもショックでなりません。一度お会いしたかったです。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と投稿した。

鹿子さんは23年10月、右目視野欠損、歪み等による目の病気の治療に専念するため、しばらく休載することを発表。10月27日には自身のXで「2023年夏に下された診断名は“脈絡膜悪性黒色腫”。昨年末他臓器への転移が確認され、これまでなんとか治療と連載を両立してきましたが今回治療に専念するため不定期更新にさせて頂くという判断に至りました」と報告していた。