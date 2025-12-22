永瀬廉×吉川愛、映画『鬼の花嫁』の世界観が明らかに インタビュー＆メイキング映像初解禁
永瀬廉（King＆Prince）と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（2026年3月27日公開）より、撮影の合間のインタビューと、初公開となるメイキング映像が解禁された。シリーズ累計発行部数650万部（※小説・コミックス・電子含む）を突破する大ヒット和風恋愛ファンタジーの世界観を、撮影現場の空気感とともに伝える貴重な映像となっている。
【動画】永瀬と吉川のインタビュー入り特別メイキング映像
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
解禁となった映像では、永瀬が「直球のラブストーリーは初めてで、あやかしと人間が共存する世界というファンタジーの要素も入った世界観で、すごく楽しみでした」と語り、初挑戦となるジャンルへの思いを明かす。
一方の吉川も「あやかしに嫁ぐ不思議な世界ですが、すごく綺麗な映像が撮れるんじゃないかなと思いました」と、本作ならではの幻想的な映像美への期待を口にした。
メイキング映像では、玲夜が暮らす鬼龍院家の重厚な屋敷をはじめ、圧倒的なスケールの美術セットが初披露。和装姿の永瀬と吉川が大勢の使用人たちを前に並ぶ場面や、玲夜が美しく儚げな眼差しで柚子へ静かに語りかける印象的なシーンなど、美術・照明・撮影の細部までこだわり抜かれた世界観を垣間見ることができる。
また、池田千尋監督と主演2人が現場で言葉を交わしながら役に向き合う様子も収められており、永瀬と吉川のひたむきな姿勢、そしてスタッフ・キャストが一体となって作品を作り上げている現場の熱量が伝わってくる内容となっている。
あわせて、まるで原作の世界が現実世界に舞い降りたかのような、鮮やかな場面写真も解禁。玲夜と柚子が鬼のアイコンでもある黒の衣裳に身を包み、幻想的な紅葉の中で愛おしそうに見つめ合う場面や、鬼龍院家の重厚な屋敷、あやかしに選ばれた花嫁のみに渡される白い彼岸花、そして実在感ただよう「あやかし特区」「狐谷」の標識。鬼以外のあやかしの存在もほのめかされている。
さらに、鬼以外のあやかしの存在も示唆されており、今後明らかになる追加キャストにも注目が集まりそうだ。
