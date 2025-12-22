昨年のスポニチ本紙にて、「（要約）有馬記念出走馬から馬券になる馬だけを全自動で選択してくれる、７層のフィルターの開発に成功」と豪語しましたところ、２着シャフリヤール、３着ダノンデサイル２頭の選択には成功したものの、１着レガレイラは取りこぼし……（※◎はシャフリヤールだったため、馬券は的中）。

今年こそはとフィルターに改良を加え、７層から８層に増やし、ついに夢の全自動選択機【有馬記念ｖｅｒ．２．０】が完成いたしました。

それでは２００９年以降１６回の全出走馬２５１頭を、このフィルターにかけた結果を見てみます（※［１着・２着・３着・４着以下］。重複あり）。

【Ａ】その年の宝塚記念優勝のノーザンファーム系クラブ所属馬＝［３・０・１・１］

【Ｂ】その年の天皇賞・春、宝塚記念、ジャパンカップ、菊花賞の１番人気馬＝［６・３・９・１５］

【Ｃ】前走、秋Ｇ１優勝の３歳牡馬＝［５・０・２・３］

【Ｄ】前走、ジャパンカップ５着馬＝［０・１・２・３］

【Ｅ】Ｃ・ルメール騎乗馬＝［２・５・２・６］

【Ｆ】スクリーンヒーロー産駒＝［１・１・１・１］

【Ｇ】ハーツクライ産駒＝［２・１・２・１４］

【Ｈ】母、もしくは兄弟姉妹がＪＲＡのＧ１馬＝［４・６・８・２４］

いずれかに該当した馬は［１６・１６・１６・５５］、該当しなかった馬は［０・０・０・１４８］でした。

今年の出走予定馬をこの全自動選択機【有馬記念ｖｅｒ．２．０】に読み込ませましょう。

【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】該当馬なし

【Ｄ】ジャスティンパレス

【Ｅ】レガレイラ

【Ｆ】【Ｇ】該当馬なし

【Ｈ】マイネルエンペラー

連覇を狙うレガレイラが選択されました。グレード制導入の８４年以降、連覇を狙った１９頭のうち、４歳馬、かつ、その年の出走数がＧ１優勝を含む３・４走だったのは、８５年シンボリルドルフ、９９年グラスワンダー、０３年シンボリクリスエスの３頭で、すべて連覇を達成していました。

レガレイラは今年ここまで３戦し、Ｇ１エリザベス女王杯を優勝。連覇は濃厚かもしれませんね。

続いて、ジャスティンパレスですが、前走は東京のジャパンカップで、Ｃ・デムーロ騎乗で５着でした。しかしながらこの５着を額面通りに受け取ってはいけません。

Ｃ・デムーロ騎手が超一流の騎手であることに異論はありませんが、彼にも苦手なものはあります。ＪＲＡの重賞を１３７回騎乗して、［１６・１８・１４・８９］（※１２月９日現在）。東京競馬場では最多の３５回騎乗していますが、東京以外と東京コースの成績を比較してみます。

【東京以外】［１６・１５・９・６２］

勝率＝１５．７％

連対率＝３０．４％

複勝率＝３９．２％

【東京】［０・３・５・２７］

勝率＝０％

連対率＝８．６％

複勝率＝２２．９％

東京では、最多騎乗ながら０勝、すべての数値を落としています。

Ｃ・デムーロ騎手は明らかに東京競馬場が苦手、なのです。

したがって、ジャパンカップでの着順通りのイメージより、実際はもっと強いという可能性を考慮すべきでしょう。

そして３頭目は、１６回中１３回で馬券圏内に送り込んでいる【Ｈ】に該当するマイネルエンペラー。５月４日の天皇賞・春以来ですから人気はないですが、オークス馬ユーバーレーベンの弟ですから、買わないわけにはいきません。今年の夢を託す穴馬は、この馬でしょう。

この馬を買いたくなる３つのポイントを挙げてみます。

【Ｘ】「５馬身違う馬に変身？」

「デットーリが乗ると５馬身違う」。これは社台ファームの総帥・吉田照哉氏が、Ｌ・デットーリ騎手の超絶騎乗ぶりに感嘆して漏らしたとされる言葉ですが、マイネルエンペラーの４走前にも１戦だけ騎乗し、８戦勝ちあぐねていた３勝クラスをテン乗りで勝たせました。そして次走、Ｇ２日経新春杯で３着、続く有馬記念と同舞台のＧ２日経賞で重賞初優勝。Ｌ・デットーリ騎手に何かを授けられ５馬身違う馬に変身したかのような見違える走りを見せています。

【Ｙ】「ジャスティンパレスに先着」

その後に参戦した天皇賞・春では８番人気の評価ながら、スタート直後に３番手につけ、２周目１コーナーで２番手にポジションを上げ、向正面ではついに先頭に立つという強気なレースをしながらも、ジャスティンパレスを首差抑え、初Ｇ１ながら５着と健闘しました。ジャスティンパレスが買えるなら、この馬だって……。

【Ｚ】「ゴールドシップ産駒の牡馬」

父は有馬記念を４回走って１・３・３・８着と得意としていましたが、ここまで産駒が有馬記念を走ったのは、２１年１１着ウインキートス、２２年６着ウインマイティーの２頭の牝馬のみ。男性的な猛々しい走りで名をはせたゴールドシップですから、待望の牡馬の出走と言えるでしょう。

……なんだか買いたくなってきませんか？自分で書いてて、すっかりその気になってしまったので、今年の◎にはマイネルエンペラーを指名します。

＜結論＞

◎マイネルエンペラー、○レガレイラ、▲ジャスティンパレス３頭を１・２頭目に配置し、３頭目全通りの３連複４０点、そして◎からのワイド全通り１５点と、複勝を厚く篤（あつ）く熱く。

