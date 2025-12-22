シンガー・ソングライターのaiko（50）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の公式グッズに一部不具合があったとしてファンに謝罪した。

aikoは「LLP24.9グッズのブルゾンに不具合があると言う投稿を何通か読みました」と、開催中のツアー「Love Like Pop vol.24.9」関連グッズについて言及。「頑張って作ったのにどこでこうなってしまったのか悲しいです本当にごめんなさい」と詫びるとともに、「このポストを見て該当する方がいたらBabyPeenatsにお問い合わせしていただけないでしょうか。ほんまにごめんなさい」と呼びかけ、オフィシャルファンクラブの投稿フォームのリンクを添付した。

この投稿にファンからは「aikoが投稿を読んで見つけてくれたことが何より救われました。丁寧な対応もありがとうございます」「aiko謝らなくていいのに ブルゾン作ってくれて嬉しいよ！たくさん着るからね！ありがとう」「aikoが謝ることないよ 素敵なグッズをたくさん作ってくれて誠実にこうして投稿してくれて本当にありがとう」といったコメントが多数寄せられた。