プロ野球・巨人は22日、新外国人のボビー・ダルベック選手と契約合意に至ったと発表しました。

今年30歳のダルベック選手は、MLB・レッドソックスでキャリアをスタート。20年にメジャーデビューし、21年には25本塁打を記録。通算47本塁打を誇る右投げ右打ちのスラッガーです。今季のメジャー出場は7試合にとどまりましたが、マイナーリーグ3Aで105 試合に出場し、打率.269、24本塁打、82打点の成績。マイナー通算は161本塁打を数え、守備位置はファーストとサード。今季はライトを守る機会もありました。

ダルベック選手は球団を通じて、「読売ジャイアンツに加入できることを心から嬉しく思います。長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です。毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします。ジャイアンツの一員として、東京ドームでファンのみなさんにお会いできるのを楽しみにしています。Go Giants！」と意気込みました。