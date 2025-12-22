【一番くじ PUPPET SUNSUN】 2026年1月9日より発売予定 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ PUPPET SUNSUN」を2026年1月9日より順次発売を予定している。価格は1回750円。

本商品はパペットムービー「PUPPET SUNSUN」のキャラクターたちをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。ラインナップにはおなかを押すとおててがぴょこぴょこ動く「ぴょこぴょこぬいぐるみ」やぬいぐるみ付トートバッグ、ブランケットなどが登場。

また、スンスンのマスコットぬいぐるみ、ミニフィギュア、アクリルコレクションもラインナップする。

ラストワン賞には、スンスンの約28cmのぬいぐるみが登場する。

「一番くじ PUPPET SUNSUN」ラインナップ

A賞 ぴょこぴょこぬいぐるみ

・全1種

・サイズ：約19cm

B賞 ぬいぐるみ付トートバッグ

・全1種

・サイズ：トートバッグ 約38cm、ぬいぐるみ 約16cm

C賞 ブランケット

・全1種

・サイズ：約100cm

D賞 マスコットぬいぐるみ

・全2種（選べる）

・サイズ：約11cm

E賞 ちらりんフレンズ ミニフィギュア

・全4種（選べない）

・サイズ：約6cm

F賞 タオルコレクション

・全6種（選べる）

・サイズ：約20cm

G賞 アクリルコレクション

・全8種（選べる）

・サイズ：約5cm

H賞 ステッカーセット

・全6種（選べる）

・サイズ：約5cm（5枚セット）

ラストワン賞 おっきなふわふわぬいぐるみ

・サイズ：約28cm

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee