発売後即完売「PlayStation×WIND AND SEA」コラボアイテムの一部商品が本日12月22日12時より予約販売開始
【「PlayStation×WIND AND SEA」予約販売】 12月22日12時～ 予約販売開始
アパレルブランド「WIND AND SEA」は、PlayStationとのコラボアイテムの一部商品を12月22日12時より予約販売する。
12月20日に登場したPlayStation×WIND AND SEAコラボアイテム。発売後に即完売となっていたが、多くの要望があったとし、一部商品の予約販売を実施するとのこと。
予約販売の対象アイテムは以下の通り。【予約販売の対象アイテム】 PLAYSTATION x WDS TEAM ZIP HOODIE PLAYSTATION x WDS L/S TEE PLAYSTATION x WDS TEAM TEE PLAYSTATION x WDS BACK PANEL TEE
なお、数に限りがあるため、予定数に達し次第、受付は終了となる。
PlayStation® × WIND AND SEA- WIND AND SEA (@windandsea_wear) December 21, 2025
ご好評につき完売となっておりました
PlayStation® × WIND AND SEA
コラボレーションアイテムにつきまして、
多くのご要望を受け、一部商品の予約販売を実施いたします。
12月22日（月）日本時間 正午12:00 より予約販売開始
＜対象アイテム＞
・PLAYSTATION x WDS… pic.twitter.com/16folpJlEW