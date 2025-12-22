【「PlayStation×WIND AND SEA」予約販売】 12月22日12時～ 予約販売開始

アパレルブランド「WIND AND SEA」は、PlayStationとのコラボアイテムの一部商品を12月22日12時より予約販売する。

12月20日に登場したPlayStation×WIND AND SEAコラボアイテム。発売後に即完売となっていたが、多くの要望があったとし、一部商品の予約販売を実施するとのこと。

予約販売の対象アイテムは以下の通り。

【予約販売の対象アイテム】 PLAYSTATION x WDS TEAM ZIP HOODIE PLAYSTATION x WDS L/S TEE PLAYSTATION x WDS TEAM TEE PLAYSTATION x WDS BACK PANEL TEE

なお、数に限りがあるため、予定数に達し次第、受付は終了となる。

□WIND AND SEA公式サイト