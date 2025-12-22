【動画でわかる】おせちにオススメ「午」飾り切り、老舗かまぼこ店が解説動画を投稿 - 「松飾りかと思いきや」「お見事」と称賛の声続々
箱根・小田原に拠点を構える老舗のかまぼこメーカー「鈴廣かまぼこ」は、かまぼこの飾り切り「午」の説明動画をInstagramにアップしました。
鈴廣かまぼこ公式Instagrmより引用
かまぼこを使い、2026年の干支「午」をつくる飾り切りは、12月8日に鈴廣かまぼこ公式Xに投稿され、1.8万件ものいいねが寄せられ大バズり。今回は、よりわかりやすく動画で手順を解説しています。
Instagramに投稿した動画には「きれいに作るポイントは、切り込みの幅を均等にすることと、斜めに切り落とす時の角度! コツをつかむまでは少し難しいですが、ぜひチャレンジしてみてください♪」と、チャレンジする方への応援のメッセージも添えています。
動画には「世の中には想像力と器用さを持ち合わせた天才的な人がいるんだなぁ。。」「松飾りかと思いきや お馬さん 凄〜い!」「松から馬にアレンジされたんですね！」と称賛の声が続々。
お正月のおせちに入れるとぱっと華やかになるかまぼこの飾り切り、動画を見ながらチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
