「久しぶりに人と会う」ならコレ！【40・50代】頑張ってる感ない♡「若見えボブ」

日々忙しくて、家族や仕事以外での外出は長らくしていない……。そんな40・50代も多いかも。そんな中、久しぶりに友人から食事のお誘いがあり、お出かけのチャンス到来！ でも、髪型が……。そんな時に参考にしてほしい「若見えボブ」をピックアップ。“頑張っておしゃれしている”感はなく、それでいて洗練された印象になれるかも。ヘアスタイルを変えたい人も、ぜひ参考にしてみてください。

レイヤーカットでトレンド感をプラス

ヘアスタイルは整えたいけれど、短すぎるのは抵抗がある……。そんな人は、少し長めのボブがおすすめ。さらにレイヤーカットを入れて、トレンドを押さえたヘアスタイルに仕上げると、若見えが狙えるはず。トップのレイヤーはおさまりの良い長さで、ベースは巻かなくてもはねやすい長さなので、乾かすだけでどことなくおしゃれな雰囲気にまとまりそう。

ボリュームを感じさせるナチュラルな長めボブ

こちらも長めのボブヘアで、エアリーに仕上げたヘアスタイル。トップのレイヤーもゆるく巻き、レイヤーの重なりが柔らかな立体感を演出しています。結べる長さがあるので、ひとつ結びなどのアレンジがききやすいところも嬉しいポイント。透明感のあるブラウン系のカラーリングとも好相性です。

手軽なスタイリングできまる

スタイリングの簡単さを重視したい人は、こちらのヘアスタイルを参考に。@nodiss_miukさん曰く、「肩ではねやすい長さに調整するとスタイリングがとてつもなく簡単になります」とのこと。こちらのヘアスタイルは、筋状に髪を明るくするハイライトが入っているそうで、おしゃれに見せるだけでなく、白髪をぼかして目立たなくする効果にも期待できそうです。

カットとカラーリングで表情まで明るく

@altinaprivate_officialさんが紹介しているのは、首まわりをすっきり見せつつ、後頭部にボリューム感を演出しているヘアスタイル。ウルフヘアのような、エッジをきかせたヘアスタイルで一気にこなれた雰囲気になれるかも。ヘアカラーは派手すぎないダークトーンながら、「やや明るめのピンク」とのことで、表情まで明るく見せてくれそうです。

writer：内山友里