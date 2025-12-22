11時までがオトク♡【スタバ】朝行くなら「モーニング対象フード」をチェック！

【スターバックス】で朝活するなら、オープンから午前11時まで楽しめる「Good Start Morning」がおすすめ！ 対象のフードとドリンクの同時購入で、合計価格からイートイン\40（税込）、テイクアウト\39（税込）が値引きされます。今回は対象となるフードをご紹介。

食べ応えありそう！ 新作「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」

しっかりエネルギーチャージしたい人におすすめ！「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」は、ベーコン、スクランブルエッグ、レッドチェダーチーズ、トマトケチャップをベーグルでサンドしたボリューミーな一品です。

甘酸っぱさに病みつきになりそう！「ストロベリー& クランベリー ベーグルサンド」

「ストロベリー & クランベリー ベーグルサンド」は、ストロベリーとクランベリーを練り込んだベーグルで、ストロベリー風味の植物性クリームチーズをサンド。筆者のお気に入りはヒーティング。柔らかさと滑らかさがアップします。

【スタバ】の「Good Start Morning」は、12月25日（木）までの予定。お得におしゃれな朝活を過ごして！

writer：Reco.N