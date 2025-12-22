¥Ø¥ó¥êー²¦»Ò¤È¥áー¥¬¥óÈÞ¡¡¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤Ë»²²Ã¡¡¸½ÂåÅª¥¥ã¥ê¥¢½÷À¤ÎÎøÉÁ¤¯
¡¡¥Ø¥ó¥êー²¦»Ò¤È¥áー¥¬¥óÈÞ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥¢ー¥Á¥¦¥§¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ç²è¡ØThe Wedding Date¡Ù¤ÎÀ½ºî¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï±Ç²è¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡¦¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Î¥È¥ì¥¤¥·ー¡¦¥ª¥ê¥Ðー¤¬Ã´Åö¡£¸¶ºî¤Ï¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥®¥í¥êー¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤ÎÀ¯¼£ÀïÎ¬²È¤¬¶öÁ³¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î·ëº§¼°¤ËÆ±È¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎø°¦¤Ø¤Î´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÍ×ÁÇ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢½÷ÀÁü¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬¿·¤¿¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØCookie Queens¡Ù¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØCookie Queens¡Ù¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥¯¥Ã¥ーÈÎÇä¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢ー¥Á¥¦¥§¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡ØThe Wedding Date¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²èÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
