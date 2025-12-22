本ずわい蟹や道産ブランド肉が食べ放題！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「コンパス」にて、本ずわい蟹食べ放題と道産ブランド肉が集結する「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を開催。
厚真町“米愛豚”や北海道産黒毛和牛“e-びーふ”も登場し、“戸井の本まぐろ”や札幌発祥“シメパフェ”も楽しめる、北海道の冬を満喫できる豪華ブッフェです！
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜
期間：2026年1月10日（土）〜4月10日（金）
時間：
ランチ11:30〜16:00
ディナー＜平日＞ 17:30〜21:30、＜土日祝＞ 17:00〜21:30
料金：
ランチ＜平日＞ 大人 6,200円（税・サ込）／子供 3,000円（税・サ込）／シニア 5,000円（税・サ込）
ランチ＜土日祝＞ディナー＜全日＞大人 9,300円（税・サ込）／子供 4,500円（税・サ込）／シニア 7,500円（税・サ込）
※子供 4才から小学生、シニア 62歳以上
場所：オールデイダイニング「コンパス」2F
予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188(10:00〜19:00）
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにて、北海道の豊かな食文化を存分に味わえる豪華ブッフェ「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を開催。
オールデイダイニング「コンパス」の洗練された空間で、北海道の冬の味覚を楽しめます☆
冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 メニュー例
北海道産黒毛和牛eびーふのタタキ
限定メニュー（一例）：札幌名物ラーメンサラダ コンパス特製ゴマだれサクラマスの炙り 春菊のピューレと共にハスカップとマスカルポーネと生ハムのアンサンブルなまら十勝野 長芋のタラモサラダ蟹とコーンのブランマンジェ砂肝のコンフィとキノコマリネモッツァレラチーズのカプレーゼ コンパススタイルウニの冷製フラン（平日ランチを除く）北海道産黒毛和牛eびーふのタタキ
アイヌネギとオリーブのコンディマン（平日ランチを除く）半田ファーム 本日のチーズ（平日ランチを除く）シェフおすすめチーズとドライフルーツのコンポート盛合せ（平日ランチを除く）コンパスシグネチャーメニューのローストビーフ 北海道産山わさび入りソースなど旭川上田畜産 手仕込みジンギスカン中札内 田舎どりコンフィ厚真ファーム 米愛豚（まいらぶた）のクルート焼き氷室熟成“あつまいも”のじゃがバター 塩辛添えジンギスカンザンギ北海道産鱈とあさりの白ワイン蒸し 柚子風味ブールブランソースなまら十勝野 長芋とジャンボマッシュの星屑昆布を使った ブルギニョンバター焼き北海道コーンと蟹のパエリア函館大沼牛の石焼ステーキ（平日ランチを除く）札幌名物スープカレー 牛バラ肉を使ったコンパススタイルサーモンのクリームスパゲッティカキとベーコンの和風スパゲッティー大沼牛入りこだわりボロネーゼ北海道産モッツァレラチーズと甘海老のアメリケーヌピザ札幌名物 濃厚味噌ラーメンえびそばむかわ町中澤農園 だるま芋のとろろそば(冷)日高昆布出し きつねうどん(温)北海道 豚肉の粗挽き焼売北海道 コーンしゅうまい牛すね肉の冷菜柔らか蒸し鶏 三升漬けとザーサイソース（温）なまら十勝野 ゆり根入り茶わん蒸し北海道名物 いかめしカスベと足寄ラワンぶきの煮付けガリっといももち 海苔バター醤油たちかま わさび醬油（平日ランチを除く）ほたてのバター焼き レモン醤油（平日ランチを除く）北海道珍味の盛合せ（平日ランチを除く）勝手丼（平日ランチ限定）寿司（平日ランチを除く）戸井本まぐろ（一皿2貫限定）／ブリ／肉寿司 北海道産山わさび添え／ヒラメ／ニシン／薬膳サーモン天ぷら むかわ町中澤農園 だるま芋／鱈のすり身とコーンの天ぷら(コーンボール)／北海道産モッツァレラチーズトウモロコシのポタージュ花咲蟹の味噌汁イクラ丼（平日ランチを除く）帯広豚丼北海道産鮭と魚介のコトリヤード 味噌風味の焼きリゾット添え北海道産米“ななつぼし”十勝鹿追町カントリーホーム風景の牛乳使用 北海道牧場プリン北海道生乳を使った 季節のショートケーキ七飯町のリンゴを使った アップルパイハスカップ レアチーズケーキシマエナガ 大福北海道大納言 抹茶ティラミスホワイトチョコのムース フルーツソースチョコレートケーキ 生キャラメルソースシマエナガ イチゴもなか札幌名物シメパフェ北海道アイス各種本ずわい蟹 蟹酢添え（平日ランチを除く）
※コンパス自慢の和洋中のオリジナルメニューも各種用意
飲み物限定メニュー（一例）：〜クラフトビール〜
・網走ビール 流氷DRAFT〜ワイン〜
・北島秀樹 ツヴァイゲルトレーベ（赤）／北島秀樹 ケルナー（白）
・グランポレール 余市 ツヴァイゲルトレーベ（赤）／ケルナー（白）
・十勝ワイン キャンベル ロゼ
・はこだてわいん とまこまいあつま ハスカップワイン〜日本酒〜
・上川大雪酒造 十勝 本醸造〜焼酎〜
・札幌酒精工業 喜多里 （芋／麦）〜カクテル（モクテル）〜
ハスカップを使用したオリジナルカクテル／モクテル
・オリジナルカクテル 紫雫（しずく）
・オリジナルモクテル 紫霧（しぎり）
※アップルジュース／ウーロン茶／コーヒー／紅茶なども用意
「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」では、十勝地方と道央エリアにフォーカス。
北海道の豊かな食文化を存分に味わえる、多彩なメニューが用意されます！
新たな食材探求のため、シェフ當間が現地へと出向き、生産者と直接触れ合いながら食材の魅力を丁寧に確かめてきました。
特に高い期待が寄せられる、コンパス人気メニューのお肉料理には、注目の北海道産黒毛和牛“e-びーふ”を用意。
100％国産飼料（うち90％以上が北海道産）で育った、赤身の深い旨みと濃厚な味わいが際立つ食材です☆
そんな、北海道産黒毛和牛“e-びーふ”は、素材の魅力を最大限に引き出す“タタキ”に仕立てています。
口いっぱいに、豊かな風味を堪能できる逸品です！
また、道央・厚真町の“幻のブランド豚” 「米愛豚（まいらぶた）」は、今回初登場となる食材。
北海道産米「ななつぼし」を食べて育ち、脂身は上品な甘さを帯び、赤身は柔らかく澄んだ味わいが特長です。
厚真ファーム 米愛豚（まいらぶた）のクルート焼き
その魅力を閉じ込めるクルート焼きに仕上げ、外側は香ばしく、中はしっとりとジューシーに提供されます☆
寿司 戸井本まぐろ
青森県、大間のまぐろと同じ漁場で水揚げされ、希少価値の高いブランドまぐろ「戸井 本まぐろ」は握り寿司で提供。
ハスカップとマスカルポーネと生ハムのアンサンブル
厚真町はスーパーフードとして注目される、ハスカップの生産量日本一の地です。
ハスカップを使用したカクテル紫雫（左）モクテル（紫霧）
栄養豊かなハスカップを用いたお料理やデザート、ドリンクも揃え、北海道の恵みを余すところなく楽しめます！
本ずわい蟹 蟹酢添え
そのほか「本ずわい蟹食べ放題」や
函館大沼牛の石焼ステーキ
「大沼牛石焼ステーキ」
イクラ丼
「勝手丼」に
ほたてのバター焼き レモン醤油
「ほたてのバター焼き レモン醤油」
氷室熟成“あつまいも”のじゃがバター 塩辛添え
「氷室熟成“あつまいも”のじゃがバター 塩辛添え」など、海の幸と大地の恵みを贅沢に味わえる人気メニューがたっぷり☆
北海道の各種ワインや日本酒、焼酎など
ドリンクも北海道のワインや日本酒、焼酎などを取りそろえています。
食事の締めくくりには、札幌・すすきの発祥の「シメパフェ」を用意。
シメパフェ
「シメパフェ」は冬でもアイスを楽しむ北海道の食文化が生んだ一品で、好みのトッピングで自分だけの一皿を仕上げるデザートです！
北海道の自然が育んだ味わいと生産者たちの想いが息づく美食の数々を、優雅に心ゆくまで堪能できます☆
コンパスシェフ 北海道視察記−旅の記録
ハスカップファーム「山口農園」（左） “eびーふ”「北の牧場舎」（中央） “星屑昆布”広尾町の漁師（右）
「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」の開催に先立ち、コンパスのシェフが北海道を訪れ、地域が誇る多彩な食材を現地で視察しました。
北海道厚真町ハスカップファーム「山口農園」では、収穫したてのスーパーフード“ハスカップ”に触れ、その瑞々しい香りと深い酸味を活かすメニューのイメージを膨らませました。
また、「北の牧舎」では、恵まれた環境で健康に育った牛から生まれるブランド牛“e-びーふ”のこだわりを確認。
さらに、広尾町で昆布漁に携わる保志弘一さんからは、捨てられてしまう昆布の端材を粉砕して新たな価値を生み出し、商品化している“星屑昆布”について説明を受け、SDGsの観点からも意義のある取り組みとして注目される商品の可能性を再認識しました。
今回の視察を通じて得た北海道食材の魅力と生産者の想いを、皆さまにお届けするメニューづくりへ繋げました。
本ずわい蟹食べ放題や道産ブランド肉に、北海道産食材が集まる、冬の豪華ブッフェ。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」の「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」は、2026年1月10日〜4月10日まで開催です！
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります
※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 本ずわい蟹や道産ブランド肉が食べ放題！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 appeared first on Dtimes.