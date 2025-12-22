日光市にある食品工場の直売所で１１月、金属の球で扉や店内のショーケースが壊されたとみられる被害がありました。

犯行をほのめかす男性が１９日、被害があった店を訪れていたことが関係者への取材でわかりました。

１１月２日午前７時３０分ごろ、日光市にある食品工場の直売所で出入り口の扉や店内のショーケースが何者かによって壊される被害がありました。

店内の防犯カメラには、出入り口のある画面の左側から画面右側の店内に向かって何かが通過する様子が残されていて、店の中と外からは金属の球が合計３個見つかっています。

警察などによりますと金属の球が店に向けて撃ち込まれた可能性があり、店では被害に遭ったその日に警察に通報し、被害届を提出しました。

警察では器物損壊の疑いで捜査を続けていて、関係者によりますと、１９日午前９時ごろ、犯行をほのめかす男性が店を訪れたということです。

店のスタッフが男性に警察へ出頭するよう伝え、男性はそのまま最寄りの警察署へ出頭したとみられます。

男性は店を訪れた際に、「近くにいたネコを狙った」と話していたということです。

警察はとちぎテレビの取材に対し、「捜査中のため何もお答えできない」とコメントしています。