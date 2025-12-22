À¾Éð¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÈÄ¹µ÷Î¥Ë¤¥«¥Ê¥ê¥ª¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½
¡¡À¾Éð¤Ï¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¡Ê30¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È22Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë88¤Î±¦ÏÓ¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ïº£µ¨¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡5ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨7.48¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»72»î¹ç¤Ç28¾¡11ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2.79¡£
¡¡¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï¡ÖÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤äÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¶¦¤ËÀï¤¨¤ëÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²°ìÆ±¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢97¥¥í¤Î¥«¥Ê¥ê¥ª¤Ï±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢8ËÜÎÝÂÇ28ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.229¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»120»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢32ËÜÎÝÂÇ96ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.252¡£
¡¡¥«¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹100¡ó¤ÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£2026 ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤êÂ¿¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£GO LIONS! ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£