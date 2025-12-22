ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）と契約合意したと発表した。契約期間は2年で、総額3400万ドル（約53億7200万円）。背番号は「5」。球団の公式X（旧ツイッター）では村上が英語であいさつする動画が公開された。

村上はXの動画で「ハロー、シカゴ」と英語で語り始め「私の名前は村上宗隆です」と自己紹介。「Call me MUNE」（ムネって呼んで）と呼びかけた。

その後も「すごく素晴らしい。シカゴにいられて幸せ」と笑顔で語り、最後は「YES」と両手でサムズアップポーズを決めた。

2年という短い契約となった背景として大リーグ公式サイト「MLB.com」は「代理人と村上の狙いは、2年間でメジャーへの適応と成長を期し、2027年オフに再びFA市場に出て、大型契約を狙う。過去の歴史から、日本人野手が1年目から日本時代と同等の結果を出すことは至難の業（わざ）。日本で一流だった先人とて、異国での順応には時間がかかった。いきなり過度なプレッシャーを背負うよりも、落ち着いて本来の力を発揮しやすい環境とチーム状況を熟考し、ホワイトソックスへの入団を決めた」と解説した。

ホワイトソックスは24年に大リーグワースト記録を更新する121敗、今季もリーグワーストの102敗を喫して2年連続地区最下位に沈んだ。再建のまっただ中で村上が切り札となり得るかもしれない。