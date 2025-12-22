″パウパトカレー″でお祝い 元日テレ尾崎里紗アナ、3歳長男の誕生日を愛情手料理で祝福「お料理上手過ぎ」と称賛の声
元日本テレビアナウンサーで、現在はフリーとして活動する尾崎里紗アナウンサーが自身のInstagramを更新。長男が3歳の誕生日を迎えたことを報告し、愛情あふれる手料理の数々を公開した。
尾崎は「先日、息子3歳の誕生日をむかえました」と切り出し、息子の好みの変化について「去年は『アンパンマン！！！』だったけれど、今年はアンパンマンに加えて、恐竜やパウパトも好きになったようで…」と、その成長ぶりを明かした。
投稿では、人気アニメ『パウ・パトロール』のキャラクターをチーズでかたどったカレーや、4時間かけて低温調理したというローストビーフなど、手の込んだ料理の写真を複数披露。ほかにも、恐竜の巣や卵をイメージしたプレートも並んでおり、息子の好きなものが詰まった食卓でお祝いした様子だ。
また、息子の反応については「面白半分で作ってみた恐竜パスタが好評で、ガオーッと言いながらパクパク食べ進めてました」と、喜ぶ姿をつづった。
月日の流れの早さに驚きつつも、「ひょうきんさに磨きがかかっていて、いつもふざけてばかりいると思いきや、『ママ〇〇した？』『しなきゃだめだお』と、しっかり者な一面を見せてくれたり」と、日常での愛らしいエピソードも紹介。「どんどん食べて大きくなあれー！！！」と母としての願いで締めくくった。
この投稿には、ファンから「息子さん お誕生日おめでとうございます」といった祝福のメッセージが多数寄せられたほか、「お料理上手過ぎて羨ましいです」「参考にさせていただきます」など、その腕前を称賛する声や共感のコメントが集まっている。
