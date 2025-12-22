犬が突然飼い主に『甘えだす』理由3つ 何か要求があるの？注意すべき状態まで解説
犬が突然飼い主に甘えだす理由3つ
1.伝えたいことや要求がある
愛犬が近くに寄ってきたり、くっついたりして甘えてきたとき、多くの飼い主さんは「どうしたの？」と声をかけたり目を向けたりすると思います。
そのため、犬は飼い主さんの気を引きたいときや伝えたいことがあるときに、体をくっつけるなどのアピールをすることがあります。
そうすることで飼い主さんが自分にしっかりと目を向けて、要求や意思を理解してくれると思っていることが考えられます。
犬が甘えてきたタイミングで、おやつを与えたりおもちゃ遊びをしたり、散歩に出たりすることを続けていると、犬は要求があるときに甘えることが増えるでしょう。
2.不安を感じている
犬が飼い主さんに甘えるのは、不安やストレスを感じていて、気持ちを落ち着けたいときにも見られる行動です。
犬は群れ社会で生きていた動物の習性を持っているため、家族や仲間のそばにいたり体に触れたりすることで安心感を得ることがあります。
そのため、慣れない環境では飼い主さんにべったりになる犬は多く、家の中であっても雷や地震などに恐怖を感じて飼い主さんから離れなくなってしまうということもめずらしくありません。
また、犬と飼い主さんが常に一緒にいる生活を続けていると、いざ離れようと思ったときに強いストレスを感じてしまう「分離不安症」になることも考えられます。
分離不安症になってしまうと、飼い主さんから離れられなくなって常にそばにいたりくっついてきたりする様子が見られます。
3.体調に異変が起きている
普段はあまり甘えてこないような犬が、そばを離れようとしなかったり「キュンキュン」と甘えた声を出したりしているとき、体に異変が起きている可能性もあります。
動物は体に痛みや違和感を感じたとき、基本的にはただ静かに体を休めて回復を待ちます。しかし飼い犬の場合は、体の不調から不安を感じて飼い主さんに頼ろうとすることもあります。
また、甘えているようなか細い声を出しているとき、実際には甘えているのではなく痛みを感じていることもあるので注意が必要です。
犬が甘え出したときに注意すべきこと
犬が大好きな飼い主に甘えることは、ごく日常的なことだと思います。特別なことがなくても飼い主さんにかまってもらおうとして、甘えた様子を見せることは多いでしょう。
しかし、普段はあまり甘えることのない犬が突然甘えるようになったり、過剰な甘え方をしたりする場合は注意しなければなりません。
いつもとは違う甘え方だと感じたときは、犬の心身に異常が起きていないかと確認しましょう。
地震や雷など一時的なものによるトラブルであれば、少し時間が経つと自然に解消すると思います。
そのようなはっきりした原因がない場合は、生活環境や生活リズムに変化がなかったか、また犬の体調に異変はないかをよく確認してください。
まとめ
犬は飼い主さんに何かを伝えようとするときに、スキンシップをして甘えることが多くあります。
愛犬に甘えてもらうととても愛おしい気持ちになりますし、決して悪いことではありません。
しかし、いつもとは違う甘え方などが見られたら、心身に異変が起きている可能性があるため、注意深く観察するようにしましょう。