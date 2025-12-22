健康診断のため愛犬を数時間だけ病院に預けた飼い主さん。帰宅したわんこのHPは残っていなかったようで…？あまりにも絶望している姿が話題を呼び、投稿は23万回再生を突破。「頑張ったんだもんね」「わたしも抱きしめたい」といったコメントが寄せられました。

【動画：犬の健康診断のため、病院に数時間預けた結果→帰宅後に…想像以上に『絶望している様子』】

健康診断から帰ってきたら…？

TikTokアカウント「kya__chan」の投稿主さん宅には3匹の愛犬がおり、日々にぎやかな様子を発信されています。今回の主役はトイプードルの女の子「チャミィ」ちゃん。

この日、チャミィちゃんを健康診断のため数時間病院へ預けていたという投稿主さん。お迎えに行きお家に帰ってきたとたん、チャミィちゃんは投稿主さんの腕の中から動かなくなってしまったそう。

お顔を投稿主さんのお腹に押し当てて、膝の上で丸くなるチャミィちゃん。そのお姿はもこもこの大きな毛玉のようだったとか…。絶望を絵に描いたような姿には思わず『頑張ったね』と声をかけたくなってしまいます。

絶望するわんこをヨシヨシ♡

そんなチャミィちゃんにヨシヨシ…と優しくなでながら声をかけ続けたといいます。懸命に頑張ったからこそご主人様と再会できて心からホッとしたのでしょう。

腕の間から覗くお顔はまだ不安そうなものの、待ち焦がれていた温かなぬくもりを体全体で感じ、やっと落ち着いた様子だったとか。

チャミィちゃんはその日1日中投稿主さんのそばを離れることはなかったそう。健康管理のためには必要なこととはいえ、よっぽど怖かったのかもしれませんね。投稿主さんもそんなチャミィちゃんの気持ちに寄り添い、ずっとヨシヨシしてあげたそうですよ♡

チャミィちゃんの絶望のお姿には「この世の終わり感がスゴイ」「頑張りましたね」「たくさん抱きしめてあげてね」といった多くの声が寄せられました。

3姉妹がせいぞろい！

この世の終わりのような絶望感が漂っていたチャミィちゃんですが、お家では投稿主さんにべったりの甘えん坊さんです。この日もふたりでお話をしていたそうですが、目を真ん丸にして真剣な表情で聞くチャミィちゃん、一生懸命な姿は愛くるしいもの。

ふたりだけの時間が流れていましたが、そこにお姉ちゃん犬のキャロちゃんとティナちゃんも参上！チャミィちゃんにやきもちを焼いたのか、仲間に入りたかったのか…最終的に3姉妹が揃い、わちゃわちゃと今日も賑やかな投稿主さん宅なのでした♡

TikTokアカウント「kya__chan」には、3姉妹の末っ子チャミィちゃんと2匹のお姉ちゃん犬たちの愉快な日常が紹介されています。「わんこの多頭飼いっていいなぁ…」そう思うほど微笑ましい光景を覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kya__chan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております