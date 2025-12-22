グレープストーンは、羽田空港第2ターミナルに「CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）」を11月26日から2026年1月27日までオープンしている。

「カービィカフェ」とコラボし、いちごミルク味のはみ出しチョコレートに、甘酸っぱいいちごのホイップショコラを絞りこんだ「カービィのストロベリーバーガー6個入」（2,106円）とスクエアトートバッグが付くセット（3,150円）を展開する。ストロベリーバーガーにはオリジナルステッカーをランダムで1枚封入する。スクエアトートバッグセットの販売期間は12月1日から31日まで。トートバッグの単品販売はない。なくなり次第終了。

そのほかの商品例は、チーズチョコレートバーガー3個入（702円）、お買い得袋8個入（1,404円）、ストロベリーバーガー3個入（702円）、2種詰め合わせのキャプテンスイーツバーガーセット6個入（1,296円）、10個入（2,160円）、16個入（3,240円）など。価格はいずれも税込。

場所は2階出発ロビーA検査場前。