トヨタ自動車、M-1王者たくろうへの投稿に反響「企業公式のかがみ」 CM起用を期待する声も
トヨタ自動車株式会社が、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」が開催された同日夜に公式X（旧Twitter）を更新。見事王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうを祝福し、その粋な内容が大きな話題を呼んでいる。
たくろうは、過去最多となる1万1521組がエントリーした今大会の頂点に立った。最終決戦で披露したネタの中で、「世界に誇る〜トヨタ自動車〜」というフレーズで笑いを誘う場面があった。
このネタを受け、トヨタ自動車の公式アカウントは「たくろうさん グランプリおめでとうございます！」と王者を祝福。「ネタでトヨタを出していただき ありがとうございました」と感謝をつづった。さらに、たくろうのネタにあった「ETC、もう減速せず突っ込みま〜す」というボケに触れ、「ETCはしっかり減速して 通過しましょう」と、自動車メーカーならではの視点でユーモアを交えて呼びかけた。
このM-1終了直後の迅速かつウィットに富んだ投稿には、多くの反響が寄せられている。コメント欄には「企業公式のかがみですね！」「世界的企業ですから、車だけにスピード対応ですね」といった称賛の声が続出。また、「こーれたくろうCM起用しなかったら似非ですよ」など、今後のCM起用を期待する声も上がっている。
