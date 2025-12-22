日本スケート連盟が21日、ミラノ・コルティナオリンピックの代表選手を発表し、新潟市出身の中井亜美選手(17歳)が選ばれました。



オリンピック出場をかけた『全日本フィギュア』。中井亜美は、ショートプログラムでトリプルアクセルを決めるなど会心の演技で3位につけます。フリーを合わせた結果では4位となりましたが、グランプリファイナルで日本人最高の2位になったことなども考慮され、2026年2月に開幕するミラノ・コルティナオリンピックへの出場を決めました。



■中井亜美選手

「ずっと夢だったオリンピック出場がかなってすごくうれしいです。オリンピックで結果を残すことが次の夢なので、それをかなえられるようにしっかり練習を頑張りたい。」



フィギュアスケート女子シングルは、日本時間で2月17日の深夜に始まる予定です。