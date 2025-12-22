ＳＴＶ独占取材の「プレミアムトークショー」。



野村佑希選手と水野達稀選手の２０００年生まれの２人が、普段の新庄監督との会話を暴露しました。



意外なその内容とはー



ニッポンハム・プレゼンツ・プレミアムトークライブ。



北海道北見市の会場に現れたのは、野村佑希選手と水野達稀選手の２０００年生まれの２人です。



Ｑ．同級生会が開かれると聞いたが支払いは？





（野村佑希選手）「じゃんけん」Ｑ．結構な額になる？（野村佑希選手）「焼肉というか」（水野達稀選手）「１人１万円とか」（野村佑希選手）「人数によって変わる感じ」（水野達稀選手）「４人で４万２０００円くらい。カードの明細を見たら４万２０００円が多い」

今シーズンは２０００年世代の選手が１２人所属していたファイターズ。



ロッカールーム内の雰囲気はー



（野村佑希選手）「部活のロッカーみたいな感じなので僕らは。いつも僕らの代が騒いでいて（松本）剛さんに“うるさい”と怒られるの繰り返し」



（水野達稀選手）「僕らの代は“クソガキ”なので、まだ先輩は笑ってくれるけどうざいと思います、僕らの代は」



野村選手が今シーズン最も印象に残っているのは、８月１９日のオリックス戦だといいます。



２点を追う９回ウラ。



ランナー満塁で野村選手に打席が回り、サヨナラタイムリーを放ちました。



このとき実はー



（野村佑希選手）「試合が終わった後に（水野選手が）“俺、１球目のファウルを見て終わった”と思ったとか」



（水野達稀選手）「チェンジアップをバットの先でファウルを打って、あ～無理だなと…。ジェイ（野村選手）だからというわけではなく、マチャドだったので普通には打てない…。無理やな～と思う５秒後くらいに右中間をぶち抜いていたので、なかなかやるなと思いました」



Ｑ．打った後かなり叫んでいた



（野村佑希選手）「興奮しましたね、さすがに」



（水野達稀選手）「ジェイがあり得ないくらい口を開けているので、普段はないので嬉しかった」

ファンからはこんな質問が飛びました。



Ｑ．新庄監督から言葉をもらっている場面を見かけるが、印象に残っている言葉は？



（野村佑希選手）「たぶん思っているようなことは喋っていないです…。マジで関係ないことを言ってくるので」



（水野達稀選手）「オールスター休みの前に“休みどこに行くの？”みたいな、箱根に行きます“いいね！”こんな感じです」



（野村佑希選手）「僕がいままでで印象に残っているのは、（３年前に）鼻に死球が当たって折れた時に、（新庄監督から）“整形するところ紹介するよ”とは言われました。いいところ知っている！と言っていたので、そうなったらお願いしますと言った」



Ｑ．後々 結婚したいとは？



（野村佑希選手）「あの～思います。僕は姪っ子を含め子どもが好きなので、自分のユニホーム姿を記憶に残せように頑張りたい」