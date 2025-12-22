「NPBでのコンタクト率の低さを懸念」なぜ村上宗隆に大型オファーは届かなかったのか　2年契約に米メディア考察「より巨額な契約を勝ち取る戦略」

村上は一発もあるが、コンタクト率の悪さも注目された（C）産経新聞社

ヤクルトからポスティングシステムを利用、去就が注目されていた村上宗隆のシカゴ・ホワイトソックス入りが正式に決まった。

ホワイトソックスは現地時間12月21日、村上と契約締結を発表。2年総額3400万ドル（約54億円）、背番号は「5」に決定した。

【動画】「ムネと呼んでください」村上宗隆が英語で自己紹介！球団Xが公開した実際の投稿

契約発表とあわせて球団の公式Xでも村上がホワイトソックスのユニホームをまとい、「僕をムネと呼んでほしい」「シカゴに来られて嬉しい」と喜びの声をあげている様子を投稿した。

一方、村上の契約をめぐっては、ポスティング行使当初は複数の球団から総額200億超えの大型契約が舞い込むという米報道もあったが、時間が経つにつれて、情報がまったく出なくなった。

日本が誇る令和の三冠王をめぐっての契約の裏側を米メディアも考察している。



米メディア『TRADE RUMORS』では村上に関して当初は村上選手は「オフシーズン最大の目玉の一人」とされ、「8年1億8,000万ドル（約270億円）」規模の契約も予測されていたとする。