浅草で観光人力車を運営する「東京力車」は『ザ・ノンフィクション』など、テレビ出演でも話題です。同社で働く学生バイトが就活を始めると、大手企業にも引っ張りだことか。西尾竜太社長による徹底した研修と理念に人間力を育てるヒントがありそうです。

【写真あり】「イケメン」「筋肉ムキムキ」「笑顔美人な女子」俥夫さんコレクションを一挙公開！（全15枚）

働き始めるのに2年かかる人も

── 西尾さんが運営する浅草の観光人力車「東京力車」では、お客さまを乗せるまでに厳しい研修があるそうですね。実際にお客さまを乗せて業務にあたれるようになるための卒業検定の合格率は約10％。合格するまでに2年かかる人もいるとのこと。こうした研修のお話を伺うだけでも、ストイックな社風であることが伝わります。

西尾さん：当社は観光人力車を運営しています。いちばんの目的は、「お客さまに最高の体験を提供する」こと。人力車はあくまでその目的を達成するツールに過ぎません。人力車を引く俥夫（しゃふ）たちはみな、お客さまに「最高に楽しかった！」と喜んでいただくために、全力を尽くすことが求められます。

たとえば、「10分で浅草の名所を効率よく回りたい」と言われたら、即座にそのご要望にお応えします。あるいは、「ほかの人が行かないような穴場をたくさん知りたい」という方がいれば、それに添った内容やルートでご満足いただくよう回っていきます。 そのためには、ご要望に合ったオーダーメイドの観光プランを提案できることが大前提。自分のおすすめを押しつけるのではなく、つねにお客さまが求めていることを考えなくてはいけないんです。

お客さまに最高の思い出をお届けするため、どんな質問にもすぐ答えられるのが当たり前です。そのために浅草を隅々まで把握したり、いま自分たちが仕事をしている浅草の歴史を学んだりする必要もあります。安全にお連れするために運転技術を磨き、道路交通法も頭に叩きこまないといけません。多くのことを学ぶ必要があるからこそ、厳しい研修を実施しているのです。卒業検定では僕自身がお客さま役として人力車に乗って、営業方法から観光案内の様子、車の走らせ方まで、すべてをチェックします。

「お客さまのために働くのは楽しい」と気づいた俥夫時代の西尾さん

── なるほど。厳しい研修を合格した俥夫のみなさんは、知識や運転技術はもちろん「すべてはお客さまのため」という理念が身についているんですね。

西尾さん：ただ、口で言うのは簡単でも、実際にお客さまに喜んでいただくのはとても難しいです。なぜなら「これが正解」という模範解答がないからです。たとえば、お客さまがカフェに立ち寄りたい場合、「にぎやかな雰囲気を楽しみたい」という方もいれば、「静かな場所でゆっくりしたい」という方も。

お客さまによって求めていることがまったく違うなかで、どうしたら喜んでいただけるか、自分の頭で考え、模索しなくてはいけないんです。ここにつまずく俥夫は少なくありません。正直なところ、「人力車を走らせてみたい」「お金を稼ぎたい」といった志望動機の人は、俥夫を続けるのが難しく、辞めてしまう場合も…。

学生バイトが就活すると大企業内定や出世頭に

──「お客さまに喜んでいただく」ためには、ありとあらゆることに頭をめぐらせる必要があるということですね。

西尾さん：とはいえ、研修を重ねるにつれ、だんだん変化していきます。研修生同士で「お客さまに喜んでいただくためにはどうしたらいいか」と、熱く議論する姿も見られるんです。切磋琢磨するなかで、だんだんお客さま目線で動けるようになってきます。

その結果「東京に旅行に来たなかで、浅草で人力車に乗ったのがいちばん楽しかった！」などとおっしゃっていただけるようになります。現在、当社のGoogleレビューはほぼ「5」です。リピーターも多く、多くのお客さまにご満足いただけていると思います。

── それだけ支持されるというのは、徹底してお客さまのために活動している証だと思います。

西尾さん：当社で働いているのは、「お客さまのため」という理念を理解し、実際に行動できる人ばかり。モットーに共感してくれる仲間が増えることで、組織そのものがとても強くなっているように感じます。そして、「人のために働く」という思いを持って行動にもできる人は、どこに行っても通用する人材になるんです。

もちろん、個々の魅力もあると思いますが、当社で働いてくれている学生アルバイトたちは、就職活動が始まると引く手あまた。驚くような大企業にどんどん内定をもらっています。「入社1年で、同期300人の中で最初にリーダーとして抜擢された」などと、報告に来てくれる子もいます。本当は「当社に就職してほしいな」と多々思うこともありますが（笑）、育てた子たちが活躍している姿を見るのはうれしいですね。

──「人のために働ける」人はとても強いのですね。

西尾さん：多くの人が勘違いしているのかもしれませんが、じつは「人のために仕事をするのはとても楽しい」ことなんです。仕事は決してつらくないし、苦しいものではありません。僕自身の経験で学んだのですが、「人が求めていること、喜ぶこと」を率先して行うと、自分自身が幸せな気持ちになるんです。自然と評価が上がるし、収入も上がっていく。するとますますやる気になるんですね。すべてがいい方向に歯車が回りはじめます。

最近は、テレビに出演させていただく機会も増えました。それを見た地元の中学校などから「働くとは何か」というテーマで講演してほしいと依頼されることも。地元の中学生や修学旅行で東京に来た中学生に、俥夫の体験学習をしてもらうこともあります。すると「いままで、大人になって働くのはイヤだと思っていた。でも、仕事ってこんなにみんなに楽しんでもらえるものなんだって、初めて知った」という感想をもらいます。なかには「早く働きたい」と言ってくれる子もいて。手ごたえを感じます。

「俥夫＝男性」だけではない業界革命を

── 子どもたちが働くのを楽しみにするというのは、希望に満ちています。

西尾さん：まだ何にも染まっていない子どもたちが、「自分たちには明るい未来が待っている」と純粋に思えたら、世の中がいい方向に変わっていきそうですよね。

楽しく仕事をするためには、働き方も大事です。どんなに「お客さまのため」と思っても、社員の事情もそれぞれです。たとえば介護中であれば、毎日決まった時間に仕事をする働き方は難しい。働き方はどんな形であってもいいと思います。「お客さまのため」に仕事をするためには、社員が仕事をしやすい環境を作ることが大事だと感じています。

女性の俥夫も増えてきた

──「人のため」というのは、お客さまはもちろん、一緒に働く仲間たちにも通じるのですね。

西尾さん：人力車業界は男性中心ですが、最近は女性俥夫も増えました。彼女たちが出産後も安心して働ける職場を作ることも、僕の責任です。女性社員たちは「もしこの先、結婚や出産でライフスタイルが変わっても、ずっとこの仕事を続けられるのか」と、心配していることがあるんです。だから、制度を整えるのはもちろんのこと、当社では、女性がイキイキと働く姿をSNSで積極的に発信しています。

元気に人力車を走らせる女性たちは、その姿だけで注目を集めます。すると、彼女たちに憧れて女性が増えて俥夫をめざすようにもなります。業界全体に女性が増え、産休・育休制度を始めとしたさまざまな制度も整っていくに違いありません。

僕たちが目指しているのはお客さまに楽しんでいたくことだけではありません。『働くことの楽しさ』を多くの人に伝え、社会全体を明るくしたいんです。仕事に対して前向きな思いを持つことが、結果的には自分自身の幸せにつながると信じています。

取材・文／齋田多恵 写真提供／西尾竜太