年間3000件以上の「ゴミ屋敷」を片づける専門業者「ゴミ屋敷専門パートナーズ」。代表の石田毅さんは、誰もがゴミ屋敷にしてしまう可能性があると語ります。やむを得ずゴミをため込んでしまった人たちの実態は── 。

「娘に任せているから来ないでください」

颯爽と働く石田さん

── 年間で3000件以上のゴミ屋敷を綺麗にする、ゴミ屋敷専門パートナーズを運営する石田さん。会社を立ち上げたきっかけを教えてください。

石田さん：もともと廃品回収会社の運営していたんですけど、あるとき依頼があって伺うと、玄関の前に小学校低学年くらいの女の子がちょこんと立っていて、「今回よろしくお願いします。うちかなり汚いんですけど、大丈夫ですか？」と恥ずかしそうに、でもしっかり対応されたんです。中に入ると、大人の腰ぐらいの高さまで食べ残しのゴミや生活雑貨が埋もれた、いわゆるゴミ屋敷でした。2LDKで、犬2匹と母子2人暮らしだったようです。

母親は奥の部屋にいるのですが、「娘に任せているから来ないでください」と言われて、出てきません。袋10袋分ぐらいの仕分けして、見積もりは2万7000円ほどでした。女の子は僕に3万円渡しながら「汚くて臭かったと思うので、お釣りはみなさんの飲み物代とかにしてください。お金もないんで、これからちょっとずつ片づけていこうと思います」と言うんです。

その健気な姿に胸が締めつけられ、とても代金を受け取ることはできませんでした。「自分の好きなものを買ってください」と伝えて現場を後にしたものの、女の子の「汚くて、すみません」という言葉が脳裏から離れず、眠れない日々が続きました。なにかしてあげられることはなかったのか、気をつかわずに依頼できる会社にできないかと考えて、「ゴミ屋敷専門」を銘打ったゴミ屋敷専門パートナーズを作りました。

── ゴミ屋敷化するのはズボラな人だと思いがちですが、誰でも可能性があるそうですね。

石田さん：そうです。たとえば、身内の不幸とか、心身の不調、何らかの事情でゴミを溜めてしまって、気づけばひとりでは片づけられない状態になってしまうことがあります。また意外にも、心の優しい方ほどゴミ屋敷になりやすい傾向があります。他人を優先するあまりご自身のことが後回しになり、誰にも助けを求められずに抱え込んでしまうのです。

ゴミ屋敷が解消された後に思うこと

誰でもゴミ屋敷になる可能性があると語る

── ゴミ屋敷化してしまった人の、印象深いエピソードを教えてください。

石田さん：小学校低学年の娘がいる30代のシングルマザーの方ですね。仕事と家事でヘトヘトになりながら、なんとか踏ん張っていたのですが、体調を崩してしまったそうで。仕事は休めないので出勤していたのですが、疲労困憊で家事をする体力も気力も失っていました。毎回の食事はコンビニ弁当です。

1週間もすると、ゴミ袋が重なり、洗濯ものが溢れ、シンクは食器だらけ。そんな状況を目の当たりにして、ご自身も「まるでゴミ屋敷だ」と驚かれたそうです。それでも休日は体を休めるだけで精一杯。片づけることができなかったんです。そのうち、ゴミを袋に入れることすらできなくなり、足の踏み場がなくなって、ゴミを踏んで歩く環境が当たり前になってしまいました。

仕事は続けているので、お風呂に入ったり、洗濯はしていたんでしょうね。身なりは普通でしたが、僕が行ったときには腰あたりまでゴミが積まれていました。

── そこまで無気力になってしまった女性が、なぜゴミ屋敷専門パートナーズに依頼する気になったのでしょうか。

石田さん：娘さんに誕生日プレゼントをたずねたところ、「ママと遊びたい」と急に泣き出したそうです。さらに「友達を家に呼べるようにしてほしい」と懇願され、娘にどれほど寂しい思いをさせていたかと、ハッと我に返ったそうです。

僕たちが片づけ終えた部屋をご覧になったお母さんは、安堵したのかその場に膝から崩れ落ち、「本当に助かりました」と涙を流されました。「娘との時間を大切にします。人生を一からやり直すつもりで頑張ります」とおっしゃっていました。

娘さんも近くにいて、「友達を呼べるようになったね、これから家で楽しんでな」と声をかけると、「ありがとうございます！」と喜んでいました。

── 部屋がリセットされることで、人生まで変わるんですね。

石田さん：見積もりの段階でお母さんの状況を聞いていたので、実はほぼ利益が出ていない費用で依頼を受けたんです。事情を聞いたスタッフに「受けていいですか？」と確認され、快諾しました。毎回同じことをしていては会社が立ち行かなくなってしまいますが、困っている人を助けたい、笑顔を取り戻してもらいたいというのが、創業時からの想いですから。

ゴミ屋敷が解消されると、9割以上の方は繰り返すことがありません。収集癖が強い方、どうしても物を捨てられない人は別なのですが、悪いタイミングが重なってゴミを溜め込んでしまった人は、元の生活に戻ることができます。

── ゴミ屋敷にならないために、読者に伝えたいことはありますか？

石田さん：困ったときには、誰かに相談すること、頼ることがいちばんだと思います。ただ、これが意外に難しいようです。つらく苦しいときに、自分の弱さをさらけ出せる人は、そう多くはないのだと思います。さっきのお母さんも病気になったときに、友人や会社の方に相談していたら、せめて娘さんにゴミ捨てだけでも頼めたら、結果は違っていたと思います。自分だけで頑張ることをやめて、助けを求めることも大切です。

また、「誰かに相談しなければ」と感じるころには、状況はすでに深刻化しているケースがほとんどです。そうなる前に、日頃から簡単な片づけを習慣づけ、予防することが大切です。トイレを使い終わったときに軽く掃除をする、お風呂から上がった後に、ついでにお風呂掃除をするなど、負担にならないルーティンを見つけていただきたいと思います。

