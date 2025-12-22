【ブンデスリーガ】マインツ 0−0 ザンクトパウリ（日本時間12月21日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】恐怖！佐野海舟、背後から“爆速タックル”を仕掛ける瞬間

マインツに所属するMF佐野海舟が、日本代表のチームメートであるザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマと激しい攻防を見せた。

最下位に沈むマインツは、日本時間12月21日のブンデスリーガ第15節で、16位のザンクトパウリと対戦。佐野と藤田が対峙する日本人対決が実現した。

試合中に何度もマッチアップする場面を迎えた両者だが、中でもファンは44分のシーンに反応。佐野がセンターサークル付近でMFジャクソン・アーヴァインからボールを奪うも、引っかかってしまいロストした。佐野がバランスを崩したところを狙っていた藤田が、ボールを掻っ攫って前進する。これに対して、MFイ・ジェソンがスライディングで藤田の突破を少し遅らせることに成功。次の瞬間には佐野が体勢を立て直して追撃態勢に。一瞬の加速で間合いを詰めて、藤田の後方からスライディングでボールをかき出したのだ。

この一連のプレーにスタジアムは大歓声。ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「すげえタックル」「容赦ないな…」「バチバチだな」「海舟タックルきた」「肉弾戦やな」「一度バランスを崩したところからのあのタックルだもんな」「これだけ振り回されてるのに、最後はしっかり回収してしまう海舟」「佐野の凄さは危なそうに見えてクリーンにボールを奪うところよな」など大盛り上がりとなった。

なお佐野も藤田もフル出場。試合はゴールレスドローに終わり、勝ち点1を分け合っている。（ABEMA／ブンデスリーガ）