ÀõÁð¤Ç´Ñ¸÷¿ÍÎÏ¼Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÅìµþÎÏ¼Ö¡×¤ÎÀ¾ÈøÎµÂÀ¤µ¤ó¡£¿Íµ¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È6Ç¯¤ÇÇ¯¾¦4²¯±ß¡£¿ô»ú¤«¤é¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¿ÍÎÏ¼Ö¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¡õ±Ä¶ÈÄä»ß¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÀäË¾Åª¤ÊµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¸°¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤Ç¤Ê¤¤´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¶á¤Ï½÷À¤Ë¤â¿Íµ¤¡ª¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ò¡Ö¥Ñ¥·¥ã¥Ã¡×¤Û¤«¡Ê6ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
¼Ú¶âÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¡Ö¿ÍÎÏ¼Ö¡×
¨¡¨¡ À¾Èø¤µ¤ó¤ÏÀõÁð¤òµòÅÀ¤Ë´Ñ¸÷¿ÍÎÏ¼Ö¡ÖÅìµþÎÏ¼Ö¡×¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡¢À¾Èø¤µ¤ó¤¬38ºÐ¤Î¤È¤¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯¤ÇÇ¯¾¦¤Ï4²¯±ß¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾Èø¤µ¤ó¡§¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤â¤½¤â²ñ¼Ò¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¿ÍÎÏ¼Ö¤¬1Âæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¹ñÀÇ¶É¤Ëº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ º¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ç¤¹¤«¡©ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡Ä¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ»Ç¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÀ¾Èø¤µ¤ó¤¬¿ÍÎÏ¼Ö¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾Èø¤µ¤ó¡§27ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¾ðÊó»ï¤ÇÐàÉ×¡Ê¤·¤ã¤Õ¡ËÊç½¸¤Îµ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È±þÊç¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç600Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥È¤òÊ£¿ô¤«¤±»ý¤Á¤·¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤ËÎ¹¹Ô¤ËÍè¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¡Öº£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤·¤¿¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ï¤º¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Âè¤Ë»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¡£ÐàÉ×¤Ï¤¿¤À¡Ö¿ÍÎÏ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤òÍý²ò¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë¼ÖÆ»¤òÁö¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¢°û¿©Å¹¡¢Ì¾½ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤è¤¦¤È·è¤á¡¢¤Û¤«¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ä«6»þÈ¾¤«¤éÀõÁðÃæ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ³¹¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¯ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î²ñ¼Ò¤Î¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤³¤Ã¤½¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í°÷°éÀ®¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Öº¹¤·²¡¤µ¤¨Îá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡ ÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÇÉ¾²Á¤â¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öº¹¤·²¡¤µ¤¨¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾Èø¤µ¤ó¡§½¢¿¦Àè¤Î·Ð±Ä¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏµëÎÁ¤ÎÃÙÇÛ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ºÊ¤âÎ¾¿Æ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡¢¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÌÔÈ¿ÂÐ¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï»Å»ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¾õ¶·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¿Éô²¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï¼Ò°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¡¢ºÊ¤Î¤´Î¾¿Æ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎµëÎÁ¤ä»öÌ³½ê¤Î²ÈÄÂ¤òÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËËÍ¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾õ¶·¤Ï°²½¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡£2019Ç¯11·î¤Î¤¢¤ëÄ«¡¢ÆÍÁ³¡¢¹õ¤¤¥¹ー¥Ä¤Î¿Í¤¬20¿Í¤Û¤É»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¡Öº¹¤·²¡¤µ¤¨Îá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é±Ä¶È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÇÌ³¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤ÏÀÇ¶â¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦Ï¢Íí¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÆÍÁ³¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËÜÆüÃæ¤Ë240Ëü±ß»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢1¤«·î¤À¤±±äÄ¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼«Éé¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¼¤á¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ò°÷¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¤¢¤é¤¿¤Ê²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Þ¤ë¤´¤È°ú¤·Ñ¤´¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÉ¬»à¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤½¸¤á¡¢ÅÐµ¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¤È¤¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÅìµþÎÏ¼Ö¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¾Èø¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾Èø¤µ¤ó¡§²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥Ä¥Æ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ÅìËÌ¤ÎÆ±¶È¼Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¤ÏÅß¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤«¤é¿ÍÎÏ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò°÷Á´°÷¤ÇÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Çä¾å¤²¤¬Î©¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎµëÎÁ¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Íâ·î¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡£³¹¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤ÈÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÍÎÏ¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤òÃ¯¤â¾è¤»¤º¤ËÁö¤é¤»¡¢ÀõÁð¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢SNS¤ÇÌµÎÁ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬µ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¡¢¤¢¤¨¤ÆÐàÉ×¤Îµá¿Í¤â½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ñ¸÷¶È¤Îµá¿Í¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤ÆÌµËÅ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¼Ò°÷¤Î¸¦½¤¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¡ÖÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤³¤½
¨¡¨¡ ·ãÆ°¤Î¿ôÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³5Ç¯¤ÇÇä¾å¤²¤ÏÌó10ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡ÖÅìµþÎÏ¼Ö¡×¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾Èø¤µ¤ó¡§¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¼´¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀõÁð¤Ë´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌÜÅª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¼çÍ×¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²ó¤ê¤¿¤¤Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£ー¥×¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¤â¤¤¤Æ¡¢¤´ÅöÃÏ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥×¥é¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾Èø¤µ¤ó¡§ÀÎ¤ÎËÍ¤Ï¡Ö¡Ø·Ð¸³¡Ù¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¡¢¸òºÝÃæ¤ÎºÊ¤«¤é¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤ò½Å»ë¤·¤¿Î¹¹Ô¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂçºå¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢°Â²Á¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð·ã°ÂÎ¹¹Ô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤Ï¤è¤¯¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¡Ä¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏºÊ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ê¿À¸ÍÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤êÌó8Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»ö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤â¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·´´Àþ¤Î²÷Å¬¤µ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤ëÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤ÇÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ï»þ´ÖÅª¤Ë¤ÏÈó¸úÎ¨¤Ç¥à¥À¤Ê¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÉÝ¤ì¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ë¤³¤½¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡ÖÀõÁð´Ñ¸÷¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò°÷¤È¤È¤â¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
