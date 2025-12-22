【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）

【映像】久保がヘディング弾→謝罪ポーズ

レアル・ソシエダのMF久保建英が、プロキャリアで初となるヘディングゴールで今季2点目を挙げた後に見せた“謝罪”セレブレーションに、スペイン・メディアが反応している。

今月14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任したソシエダは、Bチームを率いるジョン・アンソテギ暫定監督の下でラ・リーガ第17節のレバンテ戦を迎え、久保はこれまでと同様に右のウイングとして先発出場している。

ゴールレスで迎えた45＋1分、日本代表アタッカーが結果を残す。中盤でFWミケル・オヤルサバルがプレスバックからボールを回収してカウンターを開始。左サイドのFWゴンサロ・ゲデスを経由して、右サイドでフリーになっていた久保にクロスボールが届けられる。相手選手に当たってコースが変わったが、久保はバックステップをしながらヘディングで合わせると、これが逆のサイドネットに吸い込まれたのだ。

「チーム全体、個人としても不振だった」と報道

久保はこれが開幕戦以来となる今季2点目。さらにプロキャリアでは通算45得点目にして初のヘディング弾となった。ゴール直後にはサポーターたちの元に駆け寄り、両手を合わせて“謝罪”のポーズを披露。さらには「EUSTI IONGO! ZUREKIN GAUDE（頑張ろう！オレたちは共にある）」と記されたTシャツを掲げた。

久保のこのポーズにはスペイン・メディアも注目。『MUNDO DEPORTIVO』紙は「日本人ウインガーがファンの前で謝罪」と報道し、「異例のジェスチャーには深い意味が込められている。9月の代表戦後の負傷やチーム全体の不振に悩まされて、個人としても不振だった。ベストコンディションからは程遠く、期待されていたものの半分も発揮できていなかった」と今季の久保のパフォーマンスを指摘。続けて「このジェスチャーは責任を取る明確な方法だった。もっと多くの貢献を望んでおり、それを示している」と綴った。

また久保が掲げたシャツについては、健康問題を抱えているクラブの栄養士であるイオン・ゴメス氏を応援するために捧げたものだったようだ。

この日の久保は90＋1分に交代でベンチへと下がったが、チームは直後にPKから失点。リーグ戦4試合ぶりの白星を最後の最後で逃し、17節を終え順位は16位となった。

なお、ソシエダは試合後にペッレグリーノ・マタラッツォ（アメリカ出身／前ホッフェンハイム）の新監督就任を発表。クリスマス休暇を経て来年1月5日のアトレティコ・マドリード戦が指揮官の初陣となる予定だ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

