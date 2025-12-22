◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）

ショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は函館の新馬戦が７馬身差の圧勝。続く札幌２歳ステークスは外を回る形になりながら、長くいい脚を使ってスローペースで逃げた２着馬をきっちりとらえた内容が優秀。３連勝でのＧ１制覇が狙える素質の持ち主だ。

京都２歳ステークスを勝ったジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）も２戦２勝。まだ底を見せておらず、２歳王者の資質は十分ある。

アンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）は新馬戦こそ２着に敗れたが、続く未勝利戦を順当勝ち。前走のアイビーステークス・リステッドは幼い面を見せつつ結果を出すあたりが能力の高さだ。

萩ステークス・リステッドを勝ったバドリナート（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）は新種牡馬コントレイルの産駒。レースセンスがよく折り合いも問題ないタイプで、３冠馬の父にいきなりＧ１タイトルをもたらすか。