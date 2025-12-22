【WWE】SMACK DOWN（12月19日・日本時間20日／ミシガン・グランドラピッズ）

【映像】日本人女子レスラー、“ど派手”な特攻服で入場

“美しき狂気”の異名を持つ日本人女子スーパースターが、米マットにど派手な“特攻服”姿で登場し、現地のファンを圧倒。かつての日本の文化を彷彿させる気合の入った出で立ちでのリングインに、会場からは大きな歓声が沸き起こった。

この日、白を基調とした衣装の背中に「我道貫徹」4文字の刺繍が入った特攻服で登場したのは、前女子US王者のジュリア 。同行する公式代理人・秘書のキアナ・ジェームズと共に、女子US王座の奪還に向けた戦いに挑んだ。対戦相手はスコットランド出身の実力者アルバ・ファイア。リングサイドでは、現王者のチェルシー・グリーンがベルトを掲げて挑発を繰り返す、殺伐とした空気の中でゴングが鳴らされた。

試合は序盤からジュリアが主導権を握る展開となった 。終盤、アルバの反撃をかわしたジュリアは、カウンターの膝蹴りを顔面にクリーンヒットさせると、最後は担ぎ上げてから一気にマットへ突き刺す垂直落下式の「ノーザンライトボム」で完璧な3カウントを奪った。

圧倒的な強さと、その独特な世界観に日本のファンも反応 。視聴者からは「美人よのぉ」「特攻服で登場だ」とビジュアルを絶賛する声や、「暴走族キャラ」「ブッコミのジュリア」といったコメントが寄せられた 。また、さらなる過激さを求めてか「釘バットも持って欲しい」といった期待も寄せられている 。試合後、ジュリアとチェルシー・グリーンがロープ越しに一触即発の展開も見られ、王座戦に向けた展開にさらなる注目が集まりそうだ。（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）