漫才日本一を決めるＭ−１グランプリ２０２５で優勝したたくろうが２２日、一夜明けたこの日、優勝者恒例のテレビ番組にはしご出演。Ｍ−１を放送したテレビ朝日系では「大下容子ワイド！スクランブル」に登場し、池上彰氏の前で決勝ネタを披露した。

朝からフジテレビ系「めざましテレビ」に始まり、ＴＢＳ系「ラヴィット！」、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」、フジテレビ系「ノンストップ！」と走り回り、午前１１時過ぎには「ワイド！スクランブル」へ。コーナーが始まってもまだ到着せず、スタジオで話題をつないでいる間に駆け込み登場だ。

池上彰氏、増田ユリヤ氏という、ジャーナリストが背後で見つめる中、決勝ラウンドで披露したビバリーヒルズネタを披露。途中、あまりの多忙と疲労で、ネタが飛ぶアクシデントもあったが、池上氏は、最後の「大阪に納税」ネタで笑顔を見せた。

池上氏は「これから来年は、大阪府の高額納税者になりますよ」といい、スタジオも爆笑し、たくろうも「それを目指して」と笑った。池上氏は「間が独特なので見ている方が期待しちゃう」ともコメント。

最後には自分の番組に「ゲストで来ていただくと嬉しい」と出演オファー。たくろうの２人も驚き「『へー』しか言えないと思いますが」と恐縮していた。