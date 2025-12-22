俳優の谷原章介が22日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。東京・赤坂の個室サウナ火災で30代の夫婦が死亡した件で、運営側の安全担保を訴えた。

この火災では、管理態勢の不備が指摘された。死亡した夫婦がサウナ室から脱出しようとしたがドアノブが壊れていた。サウナ室の非常用ボタンのプラスチック製カバーを壊して鳴らそうとしたが、ボタンは作動せず、電源が切れていた。運営側では一度も作動させていなかったという。

あまりサウナへ行かないという谷原だが、「こういった不測の事態が起こった時に脱出する手段が、設備側できちんと担保してくれないとどうしようもない」とあきれていた。スペシャルキャスターでお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーも「脱出用の道具を整備するしかない」と話した。

谷原は「原因究明、店側の責任をはっきりしてほしいと思いますし、これから利用される方は、そこの施設がどういう開閉方式なのかとか、非常用ベルが中で設置されているか、きちんとご確認いただきたいですね」と呼びかけていた。