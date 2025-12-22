エバース佐々木隆史、M-1決勝後に来年への意欲 ファンから「一番面白かった」と称賛の声殺到
お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史が、「M−1グランプリ2025」決勝戦の放送後に自身のX（旧Twitter）を更新。来年の大会への意欲を綴り、ファンから多くの反響が寄せられている。
エバースは同日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」に出場。ファーストラウンドでは「ルンバ車」という独創的なネタを披露して高得点を記録し、見事1位で最終決戦へと駒を進めた。しかし、最終決戦では惜しくも敗れ3位という結果に終わっていた。
そんな激闘を終えた直後、佐々木は自身のXで「来年もまたM-1に挑戦できるのが嬉しいです」と投稿。「いやマジで」と付け加え、早くも次を見据えた力強い思いを明かした。
この前向きな投稿に対し、ファンからは多くの温かいコメントが殺到。ネット上では「一本目マジで全体で一番面白かったです。また来年も見れるの嬉しい」「1本目、ここ数年のM-1の漫才の中で一番好きでした！」といった健闘を称える声が相次いだ。そのほか、「めっちゃ面白かったです！」など、来年への期待を寄せる応援メッセージが多く集まっている。
来年もまたM-1に挑戦できるのが嬉しいです— エバース 佐々木隆史 (@GESU20) December 21, 2025
いやマジで pic.twitter.com/Er8071mjFA