Travis Japan松田元太の妹・KOKORO「お兄ちゃんがUN1CONのメンバー全員に…」 もらったプレゼント明かす
Travis Japan・松田元太の妹で、アイドルグループ・UN1CONのKOKOROが、21日に配信されたABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#99に出演した。
KOKORO
今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と題し、内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの素顔を暴露した。
スタジオでは、きょうだいからもらったプレゼントの話に。KOKOROは、「お兄ちゃんが、UN1CONのメンバー全員に『これから頑張れ』という応援の気持ちを込めてサングラスをくれた」「お小遣いもちょくちょくくれる」と明かした。
また、KOKOROは、「兄が小学5年生から芸能界にいるので友達が家に来たがる」「勝手にルームツアーをされる」と有名人のきょうだいならではの悩みも告白した。
（C）AbemaTV, Inc.
