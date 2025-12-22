¡Úµð¿Í¡ÛÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º£³£Á»±²¼¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡¡Ö¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£²Æü¤ËÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º£³£Á»±²¼¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È·ÀÌó¤ò¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÁÅý¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËèÆüÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ç£ï¡¡£Ç£é£á£î£ô£ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°£³£Á¤Î·×£³µåÃÄ¤Ç£±£°£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¯£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤âÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£´ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡£ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢µð¿Í¤Îà¿·¼çË¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£