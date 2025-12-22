¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤Îà¾®·¿·ÀÌóá¤ÏµÈÅÄÀµ¾°¤Î±Æ¶Á¤«¡Ö£Î£Ð£ÂÂÇ¼Ô¤Ë²ûµ¿Åª¡£µÈÅÄ¤¬¹â¤¹¤®¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¸ò¾Ä´ü¸Â¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È£²Ç¯£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÂçË¤¤À¤±¤ËÅö½é¤Ï£³£°£°²¯±ß¤ò¤á¤°¤ëÁèÃ¥Àï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤È¼éÈ÷ÉÔ°Â¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«ÄäÂÚ¡£à£Õ¥¿¡¼¥óá¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£¶¸Áû¶Ê¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄãÌÂµåÃÄ¤ËÃ»´ü·ÀÌó¤Ç·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÁ°Îã¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£²£°£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È£µÇ¯Áí³Û£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó£±£°£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷ÉÔ°Â¤È¸Î¾ã¤ÇËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ÀÌó¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¡¡Â¼¾å¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Îº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Î·ÀÌó¤ÏµÈÅÄ¤Î·ÀÌó¤è¤êÂçÉý¤ËÃ»¤¯¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤âÄã¤¤¡£µÈÅÄ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤ÉÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤Ï£Î£Ð£Â¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Â¼¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤ÎÍ×°ø¤Î£±¤Ä¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµÈÅÄ¤ÏÆüËÜ¤Ç£·Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹â¤¤ÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¤È¤è¤êÄ¹´ü¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Ç¯Êð¤â¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹â³Û²á¤®¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤ÎÄãÄ´¤Ö¤ê¤¬Â¼¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¿µ½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤µ¤»¤Æ¿´ÇÛ¤òÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤é¤»¡¢£²Ç¯¸å¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£