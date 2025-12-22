″渋おじ″化で話題の今井翼、ヒゲなし＆前髪ありの新ヘア披露にファン注目「若々しい」「大好物です」
俳優の今井翼が自身のInstagramを更新。ヘアスタイルを一新した姿を公開し、注目を集めている。
今井は「髪切って さっぱり♪」とつづり、「#散髪今井」とのハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。これまでのおでこを見せた長めのスタイルから一転し、前髪を下ろした爽やかな短髪姿を披露した。
最近のテレビ出演ではヒゲをたくわえた姿が話題となっていただけに、今回の若々しい雰囲気へのイメージチェンジはファンに大きなインパクトを与えたようだ。
この投稿に対し、ファンからは多くの反響が寄せられた。コメント欄には「カッコ良すぎる」「スッキリして良いですね」といった称賛の声が上がった。また、「髭がない」「前髪 大好物です（笑）」など、その変化に注目するコメントも集まっている。
