【ドミノ・ピザ】「ドミノのお正月セット」発売、“ピザ1年分”が当たるキャンペーンとは…？【1月1日から】

宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は、2026年1月1日から1月12日までの期間限定で、Mサイズピザ2枚とサイドメニュー3品が楽しめる「ドミノのお正月セット」を発売する。数量限定のお重型ボックスで提供されるほか、購入者の中から全国でランダム100人に“ピザ1年分無料クーポン”が当たるキャンペーンも実施される。

「ドミノ･ピザ」がいう“ピザ1年分無料クーポン”の内容は、“持ち帰りSサイズピザが1年間、毎月1枚無料”になるというもの。このキャンペーンで言われているピザ1年分とは、Sサイズピザ12枚ということだ。商品受け渡し時に、“ピザ1年分無料クーポン”をランダムで全国100人に渡す仕組みだという。

「ドミノのお正月セット」は、オンライン注文限定で販売。お重型ボックスの在庫がなくなり次第、通常ボックスでの提供となる。

お重型ボックス

〈商品概要(価格表記はすべて税込)〉

◆ドミノのお正月セット

販売期間:2026年1月1日〜1月12日

内容:好きなMサイズピザ2枚+好きなサイドメニュー3品

価格:

【デリバリー】4,399円〜

【お持ち帰り】3,599円〜

選べるサイドメニュー対象商品:

コカ･コーラ1.5l、コカ･コーラ ゼロ1.5l、チキンナゲット、骨付きフライドチキン、ジューシーからあげ、のび〜るチーズ棒、ポテトフライ、コンソメポテト、チリガーリックポテト、ポテナゲ、ザクポテ、シーザーサラダ、焼肉屋さんのチョレギサラダ、グリーンサラダ〜サウザン〜、焼きたてカスタードパイ、焼きたてフォンダンショコラ

※ウェブ、ドミノ･ピザ注文アプリでの注文限定

※その他の割引･クーポン･特典との併用不可

※選んだ商品により追加料金が発生する場合あり

※一部店舗では販売対象外

〈「ピザ1年分無料クーポン」概要〉

対象:当選者のみ使用可能

内容:持ち帰りSサイズピザが毎月1枚無料

利用期間:2026年1月13日〜2026年12月31日の期間で毎月1回

※追加トッピング･生地変更分は割引対象外

※Sサイズピザのうち、一部キャンペーン商品は対象外

※詳細はクーポン裏面に記載

「ピザ1年分無料クーポン」