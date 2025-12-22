安藤優子、おかずズラリ並んだ豪華食卓に絶賛の声「お店かと思った」「料理上手で尊敬」
【モデルプレス＝2025/12/22】キャスターの安藤優子が12月21日、自身のInstagramを更新。たくさんのおかずが並んだ手料理の食卓を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「お店かと思った」鰹のタタキなど並んだ和夕食
安藤は、鰹のタタキのサラダ仕立て、湯葉巻き揚げ、豆腐一丁丸ごと昆布蒸し、玉こんにゃく、蒸した里芋、セロリのきんぴらとたくさんのおかずが並んだ食卓のショットを公開。
それぞれの料理を写した写真も投稿し、「メインに鰹のタタキのサラダ仕立て。鰹のタタキの下に、レタス、青ネギ、わかめ、セロリ、大葉、三つ葉を混ぜたサラダを盛りつけてあります。いただく時に、ポン酢や柚子胡椒などで好みに味付けします」「鰹の手前にあるのは、湯葉巻き揚げ。ハンペンとカニカマを混ぜて作った餡を板湯葉で巻いて揚げました」などとそれぞれの料理の食材や作り方を説明している。
この投稿に、ファンからは「お店かと思った」「器も素敵」「豪華なごちそう」「どれも美味しそう」「料理上手で尊敬する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】67歳ベテランキャスター「お店かと思った」鰹のタタキなど並んだ和夕食
◆安藤優子、手料理の食卓公開
安藤は、鰹のタタキのサラダ仕立て、湯葉巻き揚げ、豆腐一丁丸ごと昆布蒸し、玉こんにゃく、蒸した里芋、セロリのきんぴらとたくさんのおかずが並んだ食卓のショットを公開。
それぞれの料理を写した写真も投稿し、「メインに鰹のタタキのサラダ仕立て。鰹のタタキの下に、レタス、青ネギ、わかめ、セロリ、大葉、三つ葉を混ぜたサラダを盛りつけてあります。いただく時に、ポン酢や柚子胡椒などで好みに味付けします」「鰹の手前にあるのは、湯葉巻き揚げ。ハンペンとカニカマを混ぜて作った餡を板湯葉で巻いて揚げました」などとそれぞれの料理の食材や作り方を説明している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店かと思った」「器も素敵」「豪華なごちそう」「どれも美味しそう」「料理上手で尊敬する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】