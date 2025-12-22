スープは9時間煮込む…「尾道ラーメンを世界に」 人気店がPOPUP店舗をオープン
岡山市街地の中心部に位置する複合商業施設「杜の街グレース」に、岡山ラーメン博グランプリ2022で第2位に輝いた「尾道らーめん 燈（あかり）」が、期間限定のPOP UP店舗としてオープンする。出店期間は2026年1月2日（金）から3月31日（火）まで。※文中価格は全て税込表記
出店場所は、複合商業施設「杜の街グレース」
「尾道ラーメンを世界に広めること」をミッションに掲げる「尾道らーめん 燈」は、地元でも高い人気を誇るラーメン店だ。鶏ガラと魚介の旨味を引き出したスープは、あっさりとしながらも奥深いコクが特徴。数種類のしょうゆをブレンドし、鹿児島産の削り節やイワシなどとともに約9時間煮込んでいる。尾道ラーメンならではの豚の背脂が加わることで、コクと深みのある味わいに仕上がっている。
麺には、尾道の老舗「井上製麺所」の細平打ち麺を使用。のびにくく、最後まで歯切れのよさを楽しめるという。さらに、数種類のしょうゆとみりんで長時間煮込んだ柔らかなもも肉チャーシューや、農家から直接仕入れた九条ネギなど、こだわりの具材もスープとの相性が良い。
◾️岡山ご当地メニューが魅力
定番の「尾道ラーメン」(並：900円)に加え、唐辛子と秘伝スパイスを配合した「うらじゃラーメン（旨辛ラーメン）」や、岡山名物・黄ニラを使った「黄ニララーメン」など、オリジナルメニューを用意。
◾️サイドメニューも豊富
レモン唐揚げや揚げ餃子、チャーシュー丼など、ラーメンと一緒に楽しめる一品料理も豊富に揃えている。ビールやハイボールなどアルコールもあり。
【黄ニララーメン（並）・1,050円】
黄ニララーメン（並）・1,050円
【チャーシュー丼・380円】
チャーシュー丼・380円
【レモン唐揚げ（2個）・340円】
レモン唐揚げ（2個）・340円
■尾道らーめん 燈（あかり）店舗情報
店舗名：尾道らーめん 燈（あかり）
オープン日：2026年1月2日（金）〜3月31日（火）
住所：岡山県岡山市北区下石井2丁目10番8号 杜の街プラザ1F
営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:00）
定休日：火曜日 ※年始の営業は、杜の街グレースに連動