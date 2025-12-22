スープは9時間煮込む…「尾道ラーメンを世界に」　人気店がPOPUP店舗をオープン

岡山市街地の中心部に位置する複合商業施設「杜の街グレース」に、岡山ラーメン博グランプリ2022で第2位に輝いた「尾道らーめん 燈（あかり）」が、期間限定のPOP UP店舗としてオープンする。出店期間は2026年1月2日（金）から3月31日（火）まで。※文中価格は全て税込表記

出店場所は、複合商業施設「杜の街グレース」

「尾道ラーメンを世界に広めること」をミッションに掲げる「尾道らーめん 燈」は、地元でも高い人気を誇るラーメン店だ。鶏ガラと魚介の旨味を引き出したスープは、あっさりとしながらも奥深いコクが特徴。数種類のしょうゆをブレンドし、鹿児島産の削り節やイワシなどとともに約9時間煮込んでいる。尾道ラーメンならではの豚の背脂が加わることで、コクと深みのある味わいに仕上がっている。

麺には、尾道の老舗「井上製麺所」の細平打ち麺を使用。のびにくく、最後まで歯切れのよさを楽しめるという。さらに、数種類のしょうゆとみりんで長時間煮込んだ柔らかなもも肉チャーシューや、農家から直接仕入れた九条ネギなど、こだわりの具材もスープとの相性が良い。

◾️岡山ご当地メニューが魅力

定番の「尾道ラーメン」(並：900円)に加え、唐辛子と秘伝スパイスを配合した「うらじゃラーメン（旨辛ラーメン）」や、岡山名物・黄ニラを使った「黄ニララーメン」など、オリジナルメニューを用意。

◾️サイドメニューも豊富

レモン唐揚げや揚げ餃子、チャーシュー丼など、ラーメンと一緒に楽しめる一品料理も豊富に揃えている。ビールやハイボールなどアルコールもあり。

【黄ニララーメン（並）・1,050円】

黄ニララーメン（並）・1,050円

【チャーシュー丼・380円】

チャーシュー丼・380円

【レモン唐揚げ（2個）・340円】

レモン唐揚げ（2個）・340円

■尾道らーめん 燈（あかり）店舗情報

店舗名：尾道らーめん 燈（あかり）

オープン日：2026年1月2日（金）〜3月31日（火）

住所：岡山県岡山市北区下石井2丁目10番8号 杜の街プラザ1F

営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:00）

定休日：火曜日 ※年始の営業は、杜の街グレースに連動



