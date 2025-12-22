唐田えりか、美背中際立つノースリショット公開「映画のワンシーンのよう」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の唐田えりかが12月21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装姿を披露し、話題となっている。
【写真】28歳女優「映画のワンシーンのよう」艶っぽいノースリ姿
唐田は「文の連載『面影』今月は二番目の姉のことを綴りました」と雑誌「FRaU」（講談社）での連載を紹介し、フォトグラファーの阿部裕介氏が撮影したショットを複数枚公開。背中が大きく開いたノースリーブトップスを着用した横向きのショットや、正面から撮影したモノクロショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「綺麗な背中」「雰囲気がおしゃれ」「映画のワンシーンのよう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
